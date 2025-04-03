Премьер Польши назвал «болезненным ударом» тарифы США

Экономика Польши потеряет более 10 млрд злотых (около $2,6 млрд) из-за введения тарифов в отношении ЕС президентом США Дональдом Трампом. Это составляет 0,4% национального ВВП. С такой оценкой выступил польский премьер-министр Дональд Туск.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Czarek Sokolowski / AP Фото: Czarek Sokolowski / AP

«Болезненный и неприятный удар, потому что он исходит от нашего ближайшего союзника, но мы его выдержим. Наша дружба также должна выдержать это испытание»,— написал глава польского правительства в соцсети Х.

Сегодня господин Туск призвал ЕС к адекватному ответу на введенные США тарифы. В свою очередь министр финансов Польши Анджей Доманьский заявил, что Польша и Евросоюз станут сильнее благодаря пошлинам.

Вчера, 2 марта, президент США объявил о введении «взаимных» тарифов от 10% до 50% на импортные товары. В список вошло 185 стран, включая ЕС, Китай, Индию и Украину. В отношении Евросоюза ставка составляет 20%. Россия в список не попала. Господин Трамп назвал это «днем освобождения» американской экономики и заявил, что США десятилетиями подвергались разграблению из-за несправедливых торговых условий.

Подробнее — в материале «Ъ» «Игра тарифов».