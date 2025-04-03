РАО отмечает сохранение тренда на чтение печатных текстов

Президент Российской академии образования (РАО) Ольга Васильева сообщила, что в России сохраняется тренд на чтение печатных книг и текстов. К таким выводам пришли исследователи Центра родных языков и культур народов России, работающего при академии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Была изучена в том числе проблема передачи литературной традиции от поколения к поколению как одной из основ духовно-нравственного воспитания. Исследованы отношения различных возрастных групп к чтению в печатном и электронном варианте. Что было показано? Тренд на предпочтение печатного формата до сих пор сохраняется. И сохраняется повсеместно»,— сказала госпожа Васильева на собрании членов РАО (цитата по «РИА Новости»).

Она добавила, что в ходе исследования также было выявлено отсутствие разницы в эффективности чтения цифрового и печатного текстов как у взрослых людей, так и у подростков.

Ранее в издательском холдинге «Эксмо-АСТ» сообщали, что в 2024 году продажи бумажных книг без учета учебной литературы выросли на 1% в натуральном и на 7% в рублевом выражении. Рост продаж цифровых книг составил 30%. В 2023 году рынок бумажных книг в России увеличился на 9% в денежном и на 3% в физическом выражении. В 2022 году, по данным Минцифры, оборот печатных книг увеличился на 7,5%, составив 90,7 млрд руб.

Полина Мотызлевская