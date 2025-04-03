Отклонена жалоба экс-главы Ростовского облсуда на изменение подсудности

Елена Золотарева, бывший председатель Ростовского областного суда, не смогла обжаловать в Верховном суде России (ВС) решение о передаче ее уголовного дела на рассмотрение Первомайского райсуда Краснодара. Судебный акт об определении подсудности оставлен без изменений, сообщили «Ъ» в пресс-службе ВС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Елена Золотарева

Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области Елена Золотарева

Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области

Экс-главу облсуда Елену Золотареву, ее бывшего заместителя Татьяну Юрову, бывшего руководителя областного управления судебного департамента Андрея Рощевского, экс-председателя Железнодорожного райсуда Ростова-на-Дону Георгия Бондаренко, а также полномочного представителя Чеченской Республики в Калининградской области Альберта Романова обвиняют в получении и передаче взяток (ст. 290, ст. 291.1 УК РФ).

Уголовное дело о коррупции в судебной системе Ростовской области, фигурантом которого стала глава областного суда Елена Золотарева, было возбуждено в 2023 году. В декабре 2024 года дело поступило для рассмотрения в Кировский районный суд Ростова-на-Дону, однако прокуратура инициировала изменение подсудности из-за наличия у обвиняемых связей в судебной системе Ростовской области. В январе этого года 4-й кассационный суд принял решение о передаче дела в Первомайский райсуд Краснодара.

Анна Перова, Краснодар