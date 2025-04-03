Четырех бойцов ВСУ приговорили за теракты в Курской области

2-й Западный окружной военный суд вынес приговоры трем стрелкам и разведчику 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ: Денису Калашникову, Сергею Стороженко, Олегу Острогляду и Алексею Шульковскому. Их признали виновными в совершении терактов в Курской области (п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

В Генпрокуратуре рассказали, что в начале октября 2024 года военнослужащие в составе групп ВСУ вторглись в Глушковский район Курской области. Там они оккупировали село Веселое и оборудовали огневые позиции в лесопосадках для наблюдения за местностью. Также осужденные мешали работе органов местного самоуправления и государственной власти, запугивали мирных жителей и не давали им эвакуироваться. Через некоторое время их задержали российские военнослужащие, до вынесения приговора подсудимые находились под стражей.

В Следственном комитете добавили, что украинцы занимали дома гражданских и угрожали им расстрелом. Они неоднократно стреляли по местным жителям, а также по подразделениям ВС РФ. За свои преступления Денис Калашников и Олег Острогляд получили по 16 лет колонии строгого режима, Алексея Шульковского и Сергея Стороженко посадили на 15 лет. Первые три года все фигуранты проведут в тюрьме.

Ранее по делу о вторжении в Курскую область приговоры получили четыре стрелка штурмовой бригады ВСУ. Их приговорили к 14–15 годам колонии строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме. 25 марта еще шестерых бойцов ВСУ отправили в колонию на сроки от 13 до 15 лет.

Никита Черненко