Шестерым военнослужащим ВСУ вынесли приговоры за вторжение в Курскую область

2-й Западный окружной военный суд приговорил шестерых украинских военнослужащих по делу о вторжении в Курскую область. Сергея Блащенко и Сергея Бохонько осудили на 15 лет, Николаю Кононенко, Артуру Волкову и Максиму Хадееву назначили по 14 лет лишения свободы, а Виталию Чупину — 13 лет. Первые три года они проведут в тюрьме, остальной срок — в колонии строгого режима. Всех шестерых признали виновными в совершении терактов (п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ), сообщила Генпрокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Следственный комитет России Фото: Следственный комитет России

Суд установил, что в период с августа по сентябрь 2024 года осужденные вместе с другими военнослужащими ВСУ вторглись в Суджанский район Курской области. Они проследовали в направлении сел Гуево, Плехово, Борки и деревни Спальное, чтобы расширить зону присутствия ВСУ и усиления группировки войск.

В населенных пунктах украинцы дооборудовали наблюдательно-огневые позиции и занялись наблюдением за территорией. Также они дезорганизовали работу органов государственной власти и местного самоуправления, запугивали мирных жителей, запрещали им передвигаться и мешали эвакуации. Через некоторое время всех шестерых задержали, до вынесения приговора они находились под арестом.

Правоохранительные органы регулярно сообщают о вынесении приговоров украинским военнослужащим. Так, 19 марта от 15 до 17 лет колонии строгого режима получили пять бойцов ВСУ. Накануне в Москве заочно арестовали двух полковников ВСУ, организовавших атаки БПЛА на военные аэродромы России в 2022 году.

Подробнее — в материале «Ъ» «По всей строгости заочного осуждения».

Никита Черненко