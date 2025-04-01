Четыре украинца получили от 14 до 15 лет за вторжение в Курскую область

2-й Западный окружной военный суд признал виновными в совершении теракта (п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ) четырех стрелков 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ: Максима Лебедева, Сергея Бутенко, Алексея Евсеева и Александра Занчука. Их приговорили к колонии строгого режима от 14 до 15 лет. Первые три года осужденные проведут в тюрьме, сообщила Генпрокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Суд установил, что украинские военнослужащие утром 23 августа 2024 года в составе трех групп бойцов ВСУ вторглись в Суджанский район Курской области. Затем они проехали в деревню Спальное, где создали наблюдательно-огневые позиции. Там же украинцы минировали дороги и близлежащие территории. Впоследствии осужденные пытались нарушить работу властей, наблюдали за местностью и передавали данные о действиях ВС РФ, запугивали мирное население и мешали эвакуации гражданских.

Российские военнослужащие окружили и задержали злоумышленников в тот же день, после обеда. До вынесения приговора они находились под арестом.

Украинских военнослужащих, участвовавших в атаке на Курскую область, регулярно приговаривают по делам о теракте. 25 марта от 13 до 15 лет колонии получили шестеро бойцов ВСУ. Еще пятерых украинцев приговорили к 19 марта.

Никита Черненко