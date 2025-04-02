В Уфе перестроят санаторий «Зеленая роща» под центр реабилитации участников СВО
Санаторий «Зеленая роща» в Уфе перестроят для создания центра для реабилитации участников специальной военной операции, сообщил на оперативном совещании в правительстве Башкирии глава республики Радий Хабиров. Он отметил, что «строить новое мы не успеем», поэтому одно из подразделений санатория будет приспособлено под реабилитационный центр.
Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ
«Публично объявляю: мы ни у кого ничего не отнимаем»,— отметил он, добавив, что здание, где восстанавливаются пациенты после поражения сердечно-сосудистой системы, работает с нагрузкой 25%, а 75% «мы отдадим для ветеранов и участников специальной военной операции». Он попросил сегодня же подписать распоряжение о создании центра.
Глава республики отметил, что нашел деньги для ремонта здания — 50 млн руб. Он поручил до следующего понедельника разработать «полную дорожную карту». «Самое главное, начните с конца: когда примет первых пациентов»,— добавил Радий Хабиров, предположив, что это будет через три-четыре месяца.
Господин Хабиров отметил, что «к моменту, когда начнут возвращаться наши воины, должен быть полноформатный готовый, отремонтированный, приведенный в соответствие с современными потребностями» центр. Он добавил, что «здесь надо очень сильно советоваться», может быть, отправить кого-то в уже существующие подобные центры, так как военные ранения имеют свою специфику.