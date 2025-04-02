В Уфе перестроят санаторий «Зеленая роща» под центр реабилитации участников СВО

Санаторий «Зеленая роща» в Уфе перестроят для создания центра для реабилитации участников специальной военной операции, сообщил на оперативном совещании в правительстве Башкирии глава республики Радий Хабиров. Он отметил, что «строить новое мы не успеем», поэтому одно из подразделений санатория будет приспособлено под реабилитационный центр.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

«Публично объявляю: мы ни у кого ничего не отнимаем»,— отметил он, добавив, что здание, где восстанавливаются пациенты после поражения сердечно-сосудистой системы, работает с нагрузкой 25%, а 75% «мы отдадим для ветеранов и участников специальной военной операции». Он попросил сегодня же подписать распоряжение о создании центра.

Глава республики отметил, что нашел деньги для ремонта здания — 50 млн руб. Он поручил до следующего понедельника разработать «полную дорожную карту». «Самое главное, начните с конца: когда примет первых пациентов»,— добавил Радий Хабиров, предположив, что это будет через три-четыре месяца.

Господин Хабиров отметил, что «к моменту, когда начнут возвращаться наши воины, должен быть полноформатный готовый, отремонтированный, приведенный в соответствие с современными потребностями» центр. Он добавил, что «здесь надо очень сильно советоваться», может быть, отправить кого-то в уже существующие подобные центры, так как военные ранения имеют свою специфику.

Майя Иванова