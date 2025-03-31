Raport: Венгрия направила жалобу в Интерпол из-за намерений арестовать Додика

Венгрия направила жалобу из-за инициативы сараевского отделения Интерпола объявить в международный розыск президента Республики Сербской Милорада Додика. Об этом со ссылкой на неназванные источники сообщает издание Raport.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Милорад Додик

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Милорад Додик

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан уже осуждал власти Боснии и Герцеговины (БиГ) за судебный процесс над господином Додиком. В соцсети X 26 февраля господин Орбан назвал его «охотой на ведьм» и «печальным примером превращения правовой системы в оружие».

Кроме Венгрии за президента Республики Сербской вступились власти Сербии: они направили протестную ноту Генеральному секретариату Интерпола, назвав дело политическим.

О том, что президента Республики Сербской Милорада Додика и председателя Народной скупщины республики Ненада Стевандича готовятся объявить в международный розыск, сообщала в марте сербская газета Politika. Издание ознакомилось с международными ордерами, подготовленными подразделением Интерпола в Сараево.

Лидера боснийских сербов в Боснии и Герцеговине обвинили в игнорировании решений Конституционного суда и высокого представителя мирового сообщества, выполняющего в Боснии функции внешнего управляющего. В феврале суд страны приговорил господина Додика к году тюрьмы и запретил на шесть лет заниматься политической деятельностью.

Подробности — в материале «Республику Сербскую превращают в государство».