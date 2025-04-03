Игнат Петухов покидает правительство Оренбургской области

Вице-губернатор — заместитель председателя правительства Оренбургской области по экономической и инвестиционной политике, министр экономразвития региона Игнат Петухов покидает должность в связи с переходом на новое место работы. Данную информацию подтвердили в правительстве региона.

Уроженец Свердловской области ранее работал в АО «Особая экономическая зона «Алабуга»», где занимался кадровыми, инвестиционными и инфраструктурными проектами. В 2019 году он возглавил Корпорацию развития Оренбургской области. Пост вице-губернатора чиновник занял в 2021 году.

Экс-глава Оренбуржья Денис Паслер, также являющийся выходцем из Свердловской области, назначен врио губернатора этого региона. На прошлой неделе он заявил, что пока не планирует кадровых перестановок в правительстве.

Андрей Сазонов