Дениса Паслера проводили домой

Президент РФ Владимир Путин назначил Дениса Паслера, возглавлявшего Оренбуржье, врио губернатора Свердловской области. Незадолго до этого пост главы региона покинул по своему желанию Евгений Куйвашев спустя 12 лет руководства регионом. Вместо Дениса Паслера Оренбургскую область в статусе врио возглавил Евгений Солнцев, экс-председатель правительства ДНР. Как отмечают политологи, Денис Паслер, которому не раз прочили отставку, оказался на хорошем счету у главы государства. Евгению Солнцеву же сначала предстоит решить проблемы с паводком, «а потом сделать так, чтобы больше вода региону не угрожала».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

Указ о назначении Дениса Паслера, возглавлявшего Оренбургскую область с 2019 года, временно исполняющим обязанности губернатора родной Свердловской области появился на сайте Кремля поздним вечером 26 марта. Незадолго до этого пост губернатора этого региона покинул по собственному желанию Евгений Куйвашев, руководивший областью с 2012 года. Врио главы Оренбуржья стал Евгений Солнцев, которым до недавних пор был председателем правительства Донецкой народной республики (ДНР). До ДНР Евгений Солнцев занимал должность начальника дирекции по комплексной реконструкции железных дорог и строительству объектов железнодорожного транспорта РЖД, работал помощником министра строительства и ЖКХ России.

Вчера Денис Паслер в своем Telegram-канале попрощался с оренбуржцами и отметил, что вместе им удалось справиться с серьезными вызовами, в том числе с паводком прошлого года: «Эти шесть лет – значимый этап в моей жизни, который, безусловно, дал мне многое: огромный опыт, силы для решения важных задач, вашу поддержку. Я уверен, работа по всем важным направлениям будет продолжена Евгением Александровичем Солнцевым и командой регионального правительства. Самое главное — нам удалось перезапустить экономику региона, сохранить многие предприятия и привлечь в область крупных инвесторов. Мы создали выгодные условия для партнерских отношений с регионом, реализовали масштабные проекты в разных сферах. Вместе мы достойно справлялись с серьезными вызовами: пандемия, проведение специальной военной операции, беспрецедентный паводок-2024».

Паслер Денис Владимирович родился 29 октября 1978 года в Североуральске Свердловской области. Окончил Уральский государственный горный университет (2001). В 2004 году пришел в газовую отрасль, работал в «Краснотурьинскмежрайгазе» и «Серовмежрайгазе». Через год возглавил крупнейшую газораспределительную компанию Свердловской области ЗАО ГАЗЭКС. В 2010-2012 годах — гендиректор ОАО «Екатеринбурггаз». Одновременно в 2009-2010 годах работал управляющим директором ОАО «Свердловэнергосбыт». В 2008-м стал депутатом палаты представителей заксобрания Свердловской области. В 2011-2012 годах — депутат заксобрания Свердловской области, член комитета по развитию инфраструктуры и жилищной политике. В 2012-2016 годах — председатель правительства Свердловской области. В 2017-2019 годах — и. о. гендиректора ПАО «Т Плюс».

В марте 2019-го назначен врио губернатора Оренбургской области. В сентябре того же года выиграл на выборах, набрав 65,94% голосов избирателей. За минувшие шесть лет в СМИ несколько раз возникала информация о возможной скорой отставке главы региона. Так, в апреле 2024 года появились данные о том, что Денис Паслер покинет пост из-за наводнения, которое произошло из-за прорыва дамбы в Орске в период паводка. Однако в сентябре Денис Паслер переизбрался на второй срок, набрав 78,14% голосов. Глава Орска Василий Кузупица, назначенный при господине Паслере, несколькими месяцами ранее все же ушел в отставку.

Как следует из отчета МЧС за прошлой год, во время паводка в Оренбургской области погибли 15 человек, пострадали — более 311 тыс. Подтопления затронули 32,6 тыс. жилых домов, 52,4 тыс. приусадебных участков и 46 низководных мостов.

Как отметил политтехнолог Марат Баширов, прежний губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев находился у президента на особом счету «и с особой миссией», и следующего кандидата на пост губернатора Свердловской области глава государства подбирал тщательно, и критерии были гораздо сложнее, чем просто «крепкий хозяйственник» и «квалифицированный госуправленец».

По словам политолога Афанасия Никитина, новый глава Оренбуржья Евгений Солнцев очень хорошо проявил себя «как в Донецке, так и ранее в РЖД». «Сейчас в Оренбургской области ему предстоит сначала решить проблемы с уже начавшимся наводнением, а потом сделать так, чтобы больше вода региону не угрожала. Кстати, выпускник школы губернаторов. Евгений Куйвашев был одним из губернаторов-долгожителей, и было понятно, что на новый срок ему надеяться нет смысла. В итоге он не доработал и третий срок»,— считает Афанасий Никитин.

Депутат от КПРФ Максим Афанасьев отметил, что Денис Паслер всегда был «временщиком» для Оренбуржья, и если бы не такие обстоятельства, как ковид, СВО, паводок, он бы покинул регион еще раньше. Парламентарий добавил, что губернатор запомнился ему громкими, в основном популистскими заявлениями, развалом медицины, крахом «мусорной» реформы и т. д.

Заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» по работе с депутатами и депутатскими объединениями Александр Куниловский назвал отставку неожиданной. «Денису Паслеру желаю удачи на новой должности и говорю спасибо за то, что было сделано в вопросах решения последствий паводка-2024, содействия СВО, привлечения в область инвестиций, новой жизни ряда предприятий, особенно востока области. А с новым губернатором готовы конструктивно взаимодействовать для развития Оренбуржья»,— сказал депутат.

Сабрина Самедова