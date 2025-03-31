СРЗП хочет закрепить статус ветеранов для военкоров

Группа депутатов от «Справедливой России — За правду» (СРЗП) во главе с лидером партии Сергеем Мироновым внесла поправки ко второму чтению законопроекта о предоставлении статуса ветеранов военным и сотрудникам других силовых органов, участвовавшим в боевых действиях на приграничных территориях России. Партия предлагает наделять таким статусом военных корреспондентов, сообщил депутат Миронов сегодня, 31 марта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Миронов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Сергей Миронов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Предлагаем решить вопрос с предоставлением статуса ветерана боевых действий военкорам СВО и жителям Суджанского района Курской области. Для этого сегодня мы вносим дополнительные поправки в этот документ»,— сообщил господин Миронов. Напомним, проект изменений в закон «О ветеранах» предполагает, что такой статус получат военные и силовики, выполнявшие задачи по «отражению вооруженного вторжения» и «вооруженной провокации» в приграничных регионах России. Законопроект прошел первое чтение в Госдуме 19 марта.

Сергей Миронов напомнил, что его партия уже предлагала закрепить статус военкоров, работающих в зоне спецоперации. Соответствующие поправки эсеры внесли в Госдуму еще 31 января 2024 года, однако 21 февраля того же года их вернули авторам из-за отсутствия отзыва правительства. Депутаты направили законопроект в кабинет 27 февраля, а 17 июня попросили ускорить его рассмотрение. К вопросу о «зависшем» в правительстве законопроекте лидер СРЗП вернулся 26 марта, после гибели военного корреспондента «Первого канала» Анны Прокофьевой.

Депутаты СРЗП надеются, что их предложение быстрее реализуется в форме поправок к уже существующему и принятому в первом чтении законопроекту, поскольку решение вопроса о статусе военкоров «не требует отлагательств с учетом последних событий». По данным Сергея Миронова, второе чтение законопроекта состоится «в ближайшее время».

Божена Иванова