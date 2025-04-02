ТАСС: добровольцы в Курской области получат статус ветерана боевых действий

Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов 2 апреля планирует поддержать поправку ко второму чтению законопроекта, которым вносятся изменения в закон «О ветеранах», сообщает ТАСС. Поправка предлагает наделить статусом ветерана боевых действий участников добровольческих формирований, которые выполняют задачи на приграничных с Украиной территориях, в том числе в Курской области.

Поправку подготовили комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов и комитет по обороне. «В ходе подготовки законопроекта к первому чтению оба комитета на эти замечания обратили внимание и совместно доработали текст ко второму чтению»,— сказал глава комитета по труду Ярослав Нилов.

В декабре 2024 года президент Владимир Путин на пресс-конференции, совмещенной с прямой линией, назвал упущением то, что воюющие в Курской области военнослужащие не получают выплаты как участники СВО. Законопроект, о котором идет речь, был внесен в Госдуму правительством в феврале 2025 года. В марте он прошел первое чтение.