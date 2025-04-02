Годовая инфляция ускорилась до 10,24%

Инфляция в России по данным на 31 марта составила 10,24% в годовом выражении, следует из доклада Минэкономики «О текущей ценовой ситуации» (.pdf). Неделей ранее показатель составлял 10,11% годовых.

На неделе с 25 по 31 марта цены выросли на 0,2% по сравнению с предыдущей неделей. С начала года индекс потребительских цен увеличился на 2,61%.

В годовом выражении стоимость продовольственных товаров выросла на 12,4%. Плодовоовощная продукция подорожала на 19,27%, остальная — на 11,38%. Цены на непродовольственные товары увеличились на 5,93%, в том числе на бензин — на 12,18%. Стоимость услуг стала дороже на 11,83%.

На последней неделе марта сильнее всего подорожала плодовоовощная продукция (+1,3%). При этом, как указано в докладе Минэкономики, темпы роста цен на свеклу замедлились до 2,5%, морковь — до 0,8%, яблоки — 0,4%. Недельная инфляция в сегменте продовольственных товаров составила 0,28%.

В сегменте непродовольственных товаров росли цены на медикаменты (+0,25%), бензин (+0,05%) и строительные материалы (+0,05%). Стоимость автомобилей осталась на том же уровне, что и на неделе с 18 по 24 марта. Бытовые услуги стали дороже на 0,2%, регулируемые — на 0,1%, туристические — на 0,04%.

По прогнозам Центробанка, пик роста инфляции ожидается в апреле-мае 2025 года. 2 апреля регулятор сообщил, что добиваться возвращения инфляции к цели будет в 2026 году. Там уточнили, что с начала текущего года на рост цен повлияли внутренний спрос и укрепление рубля. ЦБ также не исключил повышения ключевой ставки при недостаточном снижении инфляции.

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