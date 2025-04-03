Мэр Новороссийска: эта гора мусора не подлежит рекультивации

Глава Новороссийска Андрей Кравченко высказался о дальнейшей судьбе горящего полигона на встрече с общественниками. Видео опубликовано в Telegram-канале мэра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

Вместе с Андреем Кравченко с жителями Новороссийска встретились глава Российского экологического общества, председатель Общественно-экспертного совета по национальному проекту «Экологическое благополучие» Рашид Исмаилов и руководитель «Терра-Н» Алексей Елизаров. В ходе встречи на задымленном мусорном полигоне обсудили ситуацию с его возгоранием и реконструкцию свалки.

«Эта гора мусора уже физически не подлежит рекультивации. Надо перемещать тело самого полигона»,— подытожил мэр.

В связи с этим на встрече рассмотрели современные технологии переработки отходов и возможности их внедрения на полигоне. Также глава Новороссийска поручил организовать общественный контроль для мониторинга экологической ситуации на полигоне ТБО.

После тушения пожара работу мусорного полигона в Новороссийске планируют продлить на два года. ООО «Терра-Н» объявило тендер на реконструкцию свалки. Согласно данным, опубликованным на сайте «Госзакупки», работы оценены в 1,1 млрд руб.