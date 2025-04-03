Австралийских гребцов крокодилами не испугать

Международная федерация гребного спорта (World Rowing) выступила против олимпийских соревнований в Австралии из-за крокодилов. Специальная комиссия выявила несоответствие международным стандартам и отсутствие необходимых технических условий. Ранее река Фицрой, где и обитают рептилии, использовалась как тренировочная база для австралийской сборной. Чемпионаты страны там не проводились, но запланирован олимпийский турнир. Тему продолжит Александр Мезенцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Lindsey Wasson / AP Фото: Lindsey Wasson / AP

Столицей Летних Олимпийских игр 2032 года соревнований станет австралийский город Брисбен. А на реке Фицрой планировали провести соревнования по гребле.

Этот водоем является традиционным местом обитания гребнистых крокодилов, которые живут до 70 лет. В самом штате Квинсленд насчитывается около 25 тыс. рептилий. Тем не менее руководитель Олимпийских игр в Брисбене напоминает, что в океане есть акулы, но это не мешает людям заниматься серфингом. Фицрой — довольно безопасное место, говорит владелец местной крокодиловой фермы: «Это великолепная река, идеальное место для проведения олимпийских соревнований по гребле.

В реке Фицрой никогда не было случаев нападения крокодилов на людей. Их лишь замечали. Запасы пищи в водоеме исключительно хороши для крокодилов. Здесь водится австралийская нематалоза, белый морской окунь, сомы, птицы и свиньи. И ни один из этих крокодилов не остается голодным.

Угроза исходит от самок, охраняющих гнездо или детенышей. С этим нужно что-то делать. Уверен, если бы этот участок реки включили в зону активного отлова, его могли бы очистить всего за пару лет».

Власти Квинсленда предложили использовать реку из-за низких затрат на строительство. В то же время премьер-министр Австралии не уверен, что на Фицрое можно заниматься греблей, но назвал реку отличным местом для прогулок. Спортивный журналист Борис Ходоровский отмечает, что странам-хозяйкам Олимпиады всегда сложно найти водоем, соответствующий требованиям международных федераций: «Найти такое место, чтобы и течение было подходящее, и вопросы экологии соблюдались, и для зрителей можно было построить временные трибуны, всегда достаточно проблематично, особенно в тех странах, где никогда такие соревнования не проводятся.

В 1956 году, когда в Австралии проходила Олимпиада, был очень серьезный карантин по ввозу животных, и соревнования по конному спорту прошли в Стокгольме. Все зависит от Международного олимпийского комитета или федерации».

В результате от площадки отказались из-за отсутствия сертификации для проведения международных соревнований. По мнению руководителя австралийского отделения гребного спорта Сары Кук, местные спортсмены спокойно относятся к крокодилам. Они шокировали бы только иностранных гостей. В ответ на запрет правительство Квинсленда приняло решение о создании новой площадки, где в 2032 году пройдут в том числе соревнования по гребному слалому. Международный эксперт Андрей Симанович считает, что за четыре года подготовка так и не вышла за рамки планов: «Брисбен — первый город-организатор, выбранный по новым правилам, которые привнес Томас Бах, когда вступил в новую должность.

Раньше стандартный срок составлял за семь лет до Игр. Но Брисбен был выбран в 2021 году, то есть за 11 лет до. Но, как ни странно, эти четыре года организаторам ничего не дали. По большому счету ничего крупного не сделано. Более того, многие планы пересматриваются, собираются строить много объектов».

В Брисбене в рамках подготовки к Олимпиаде запланировано строительство до пяти новых стадионов. В Париже было построено лишь два новых объекта. А к предстоящей летней Олимпиаде в Лос-Анджелесе ни одного.

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Валерия Калинина