Крокодиловы весла

Выбор места проведения соревнований по гребле, сделанный организаторами летней Олимпиады в австралийском Брисбене, которая состоится в 2032 году, спровоцировал неожиданно громкий скандал. Международные федерации, отвечающие за состязания, выразили озабоченность в связи с тем, что их планируется провести на реке Фицрой. Беспокойство вызывают два обстоятельства: особенности ее течения, которые ставят спортсменов в неравные условия, а также тот факт, что в реке обитают крокодилы. Местные специалисты, правда, уверяют, что их не так много, а австралийской зимой, на которую приходится Олимпиада, животные не отличаются активностью и «не имеют намерений нападать» на людей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Река Фицрой в Брисбене — известное место обитания крокодилов

Фото: Auscape / Universal Images Group / Getty Images Река Фицрой в Брисбене — известное место обитания крокодилов

Фото: Auscape / Universal Images Group / Getty Images

Международная федерация гребного спорта (World Rowing) обнародовала заявление, в котором выражается озабоченность выбором организаторами летней Олимпиады 2032 года в качестве места проведения соревнований по академической гребле — виду, контролируемому структурой,— реки Фицрой вблизи города Рокгемптон. Позицию World Rowing поддержала Международная федерация гребли на байдарках и каноэ (International Canoe Federation). Вместе эти две организации отвечают за огромный пласт олимпийской программы. На прошлогодней летней Олимпиаде, которая состоялась в Париже, в их видах было разыграно в общей сложности 30 комплектов медалей.

В публикации World Rowing фактически содержится призыв к правительству штата Квинсленд отменить принятое им решение и перенести состязания в другую локацию.

Федерация объясняет его стремлением соблюдать принцип «честной конкуренции», а также заботой о «безопасности» участников. Она подчеркивает, что предложенное место проведения до сих пор не прошло проверку на соответствие требованиям регламента World Rowing, и выражает надежду, что вместе с властями Квинсленда, Международным олимпийским комитетом и оргкомитетом Олимпиады найдет «удовлетворяющий все стороны» выход из ситуации.

Заявление стало следствием уже разразившегося довольно громкого скандала. Выбор в пользу Рокгемптона и реки Фицрой выглядел личной инициативой премьер-министра Квинсленда Дэвида Крисафулли. Господин Крисафулли объяснял его желанием «принести пользу региону». Район, в котором расположен Рокгемптон, относится к числу проблемных в штате. Дэвид Крисафулли отмечал, что Олимпиада и связанные с ней проекты, например строительство современной инфраструктуры для устройства стадиона и Олимпийской деревни, помогут «оживить» «спящий» город.

Однако его идея вызвала крайне негативный отклик в гребном сообществе. И дело не столько в том, что при наличии в Австралии, где гребля чрезвычайно популярна, целого ряда проверенных акваторий топ-уровня организаторы Олимпиады предпочли не очень проверенную: река Фицрой хорошо знакома ведущим австралийским гребцам, но она используется ими лишь для тренировок.

Основные претензии заключаются в том, что у локации есть две любопытные особенности.

О первой подробно рассказала хорошо знающая ее Сара Кук, исполнительный директор Федерации гребли Австралии (Rowing Australia) и известная в прошлом гребчиха. По ее словам, специфика реки Фицрой в ее течении: центральное гораздо более быстрое, чем боковое. Таким образом, те спортсмены, которые будут стартовать по средним дорожкам, получат очевидное преимущество над конкурентами. Регламенты же гребных федераций требуют, чтобы заведомого преимущества не было ни у кого из участников соревнований.

Но гораздо большее впечатление на публику произвела вторая особенность локации. Еще в середине марта целый ряд изданий выяснил, что река Фицрой — знаменитое место обитания крокодилов. В окрестностях Рокгемптона, как оказалось, множество знаков, предупреждающих о возможном появлении этих животных, а пользователи соцсетей делились рассказами о том, как лично видели особей около четырех метров в длину. Региональные власти в 2023 году отчитывались о том, как ловят «большого» крокодила, чтобы отправить его в зоопарк.

Причем, кажется, сильно удивился тому, куда отправили гребцов организаторы Олимпиады, даже премьер-министр Австралии Энтони Албаниз. В одном из недавних интервью он пошутил, что «Рокгемптон — прекрасное место, но исключительно для прогулок вдоль берега».

Президент оргкомитета Игр Эндрю Ливерис, однако, считает страхи необоснованными. «В океане водятся акулы, но мы проводим соревнования по серфингу»,— приводит его слова Insidethegames, который добавил, что поиск «подводных чудовищ» господин Ливерис предложил «оставить Голливуду», то есть хозяину ближайшей летней Олимпиады Лос-Анджелесу: он примет ее в 2028 году.

Решающим же аргументом для организаторов является, судя по всему, мнение наиболее авторитетного эксперта по рептилиям в регионе.

Это Джон Левер, хозяин громадной крокодиловой фермы поблизости от Рокгемптона, в которой живут более 3 тыс. крокодилов. Господин Левер убежден, что «проблема не такая значительная». Он утверждает, что «в реке немного крокодилов», а во время австралийской зимы, на которую приходится Олимпиада, «они не очень активны»: «Они почти не едят, мало двигаются и не имеют намерений нападать. Вас скорее собьет автобус на пути к стадиону, чем укусит крокодил».

Точка в конфликте, возможно, будет поставлена в мае. На него намечен визит официальной делегации World Rowing в Австралию с задачей проинспектировать локацию для олимпийских гребных состязаний.

Алексей Доспехов