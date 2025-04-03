«Локомотив» укоротил первую серию

В play-off «Фонбет» Континентальной хоккейной лиги завершилась первая серия 1/8 финала. Победитель регулярного чемпионата «Локомотив» в четырех матчах разобрался с «Торпедо». В заключительной встрече ярославцы одолели нижегородский клуб 2:1 и оформили выход в четвертьфинал. Тем временем «Трактор» и «Сибирь» отыгрались в противостояниях с «Адмиралом» и «Салаватом Юлаевым», а московское «Динамо» повело в серии со СКА — 3:1.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Пара «Локомотив»—«Торпедо» была самой предсказуемой на старте play-off КХЛ. При всем уважении к симпатичной команде Игоря Ларионова ей нечего было противопоставить, пожалуй, наиболее явному претенденту на Кубок Гагарина в нынешнем сезоне. Нижегородцы выглядели достойно на фоне обладателя Кубка Континента, тем не менее стабильно уступали с разницей в две шайбы. Как и ожидалось, у них возникли проблемы с результативностью, ведь приходилось взламывать лучшую оборону по итогам регулярного чемпионата. Два гола в предыдущем матче — это максимум, чего удалось достичь умеющему и любящему атаковать «Торпедо» в противостоянии с ярославцами.

В четвертой встрече железнодорожники опять постарались минимизировать опасность у собственных ворот.

В первом периоде хозяева льда нанесли всего девять бросков, да и те не представляли какой-то сложности для голкипера «Локомотива» Даниила Исаева. Время, которое «Торпедо» провело в атаке, составило лишь 2 минуты 49 секунд, а удалений вообще не было. Гости также не отличались активностью в чужой зоне и не форсировали события, но дождались своего шанса во втором отрезке матча, когда на скамейку штрафников присел Кирилл Воронин, и открыли счет в неравных составах. Защитник Мартин Гернат набросил шайбу от синей линии на пятак, где дежурил опытнейший Александр Радулов. 38-летний форвард подставил клюшку и забил первый гол в нынешнем play-off. Наказали ярославцы «Торпедо» и за второе удаление, когда уже Рихард Паник подправил бросок Байрона Фрейза.

Добившись преимущества «плюс два», железнодорожники достаточно уверенно контролировали, а точнее, сушили игру. Однако за две с половиной минуты до конца третьего периода ситуация на площадке все же обострилась, когда Владислав Фирстов подкараулил редкий момент под воротами Исаева. После этого нижегородцы, конечно, попытались перевести матч в овертайм, сняв вратаря, но ярославцы вновь образцово действовали в обороне и удержали победный результат — 2:1. «Локомотив» закрыл серию в четырех встречах и первым завоевал путевку в четвертьфинальную стадию Кубка Гагарина.

Если сильнейший клуб Западной конференции потратил минимум времени на прохождение первого раунда play-off, то на Востоке лучшая команда затянула выяснение отношений с восьмым номером посева.

И по ходу четвертого матча «Трактор», уже проигрывая 1:2 в серии с «Адмиралом», горел 1:3. Ко второму периоду челябинцы все-таки проснулись и закидали соперника шайбами, одержав победу 7:3, а Максим Шабанов настрелял пять очков по системе «гол плюс пас», но это позволило пока только сравнять общий счет — 2:2. Так что здесь фавориту еще предстоит попотеть, чтобы добыть путевку в четвертьфинал, да и сюрпризов нельзя исключать.

Не получилось легкой прогулки в 1/8 финала и у второго сеяного на Востоке «Салавата Юлаева», который в двух домашних матчах разнес «Сибирь» просто в щепки — 7:0 и 8:2. Однако на своем льду новосибирцы взяли реванш, пусть и не столь убедительный, скромно выиграв 2:0 и 2:1. Уфимцы смогли прервать свою голевую засуху, растянувшуюся почти на шесть периодов, лишь в конце четвертой встречи, когда Александр Хмелевский забил в формате «шесть на пять».

В серии московского «Динамо» и СКА команды трижды использовали фактор своего поля.

Во втором домашнем матче армейцы из Санкт-Петербурга быстро заработали и реализовали большинство. Иван Демидов поразил цель хитрым броском из-за ворот от конька динамовского защитника Кирилла Готовца. Для 19-летнего нападающего это был второй гол в текущем Кубке Гагарина. Но и в составе гостей есть кому разыграть лишнего, и Павел Кудрявцев закинул шайбу в сетку с передачи Джордана Уила. А затем москвичи вышли вперед, когда Максим Комтуа вывел на ударную позицию Седрика Пакетта. Более того, под занавес первого периода защитник Артем Сергеев в третий раз пробил голкипера петербуржцев Егора Заврагина, которому полностью перекрыл обзор Максим Джиошвили.

Во второй двадцатиминутке ворота СКА защищал уже Артемий Плешков, который сразу отметился эффектным сейвом на Егоре Римашевском. Вратарь «Динамо» Максим Моторыгин тоже немало тащил, тем более что его партнеры продолжали удаляться. Оба были настолько хороши, что поймали все шайбы, летевшие в створ, отложив развязку на третий период. Армейцы сократили разницу после того, как защитник Александр Никишин зарядил издали, а Михаил Григоренко подкорректировал его бросок. Затем «Динамо» подвел Уил, получивший пятиминутный штраф за грубый фол на Евгении Кузнецове. Но главный тренер СКА Роман Ротенберг принял рискованное решение, поменяв Плешкова на шестого полевого игрока, и Пакетт из своей зоны попал в пустые ворота. Впрочем, когда Уил отбыл наказание, петербуржцы реализовали численное преимущество уже в формате «шесть на пять» благодаря подправлению Павла Акользина. Причем на спасение у них оставалось довольно много времени, и Марат Хайруллин сделал это, как говорится, с мясом запихнув шайбу в сетку.

Основное время завершилось вничью 4:4, и Хайруллин мог стать героем овертайма, если бы исполнил буллит, назначенный за сдвиг ворот Моторыгиным. Москвичи не воспользовались удалением Валентина Зыкова. Потом арбитры долго разбирались, засчитывать или нет гол армейцев, когда они устроили большую свалку во вратарской площади бело-голубых и буквально затолкали шайбу за ленточку. В итоге его отменили из-за воздействия на Моторыгина. Все решилось во втором овертайме, и важнейшую победу гостям принес канадец Комтуа, которому ассистировал Дилан Сикьюра. Теперь эта серия возвращается в Москву при счете 3:1 в пользу «Динамо».

Александр Ильин