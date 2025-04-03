Испания прекратила выдачу «золотых виз»

С 3 апреля власти Испании прекращают программу выдачи «золотых виз» — вида на жительство для иностранцев в обмен на крупные инвестиции. Самым востребованным вариантом получения ВНЖ по этой программе было приобретение недвижимости на сумму более €500 тыс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

Как пояснила министр жилищного строительства и городского развития Исабель Родригес, отмена выдачи «золотых виз» поможет гражданам, которые не могут приобрести жилье из-за высоких цен. «Мера, принятая исполнительной властью, аналогична решению других стран, таких как Ирландия и Португалия, соответствует решению Еврокомиссии, которая в 2022 году настоятельно призвала государства-члены отменить любую существующую систему получения гражданства для инвесторов»,— говорится в сообщении ведомства.

ВНЖ, полученные иностранцами до 3 апреля, будут действительны в течение времени, на которое они были выданы. Заявления на получение «золотой визы», поданные до вступления в силу нового закона, будут рассмотрены по прежним правилам.

Программа действовала с 2013 года. «Золотые визы» в Испании можно было получить и за вложение €1 млн в акции испанских компаний или €2 млн в государственные ценные бумаги, однако самым популярным способом оставались инвестиции в недвижимость. В 2023 году доля иностранцев среди покупателей недвижимости в Испании достигла рекордного значения — 18% от общего числа. Граждане России в том же году купили около 3 тыс. объектов.

Подробнее — в материале «Ъ FM» «Испания золотом не дается».

Лусине Баласян