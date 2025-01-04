Испания золотом не дается

Испания закрывает программу «золотых виз» для иностранцев. С апреля Королевство перестанет выдавать вид на жительство в обмен на инвестиции, следует из поправок, опубликованных в «Официальном государственном вестнике». До сих пор ВНЖ можно было получить за вложение €1млн в акции испанских компаний или €2 млн в государственные ценные бумаги. Но самым востребованным вариантом было приобретение недвижимости на €500 тыс. Одни только россияне, по официальным данным, в 2023 году купили около 3 тыс. объектов и стали обладателями испанского ВНЖ.

Такая активность иностранных инвесторов разогрела цены на рынке жилья и сделала его слишком дорогим для местных. Это и стало причиной сворачивания программы, по крайней мере, так было заявлено официально, рассказал главный редактор Prian.ru Филипп Березин: «В Испании рост цен в последнее время выше среднеевропейского от 5% до 7%. Но причина кажется скорее политической, чем экономической. Доля иностранцев, приобретающих недвижимость в Испании, это около 15%, а при тех, кто покупает под "золотую визу", может быть, 1,5-2% всех сделок, поэтому они в общей массе, конечно, не могли повлиять на цены.

Но по большому счету практически все инвестиционные программы, так или иначе связанные с недвижимостью, если их закрывают, то аргумент, связанный с ростом цен, по крайней мере, для внутреннего рынка является основным. Плюс наверняка не обошлось без давления Еврокомиссии и вообще европейских чиновников. Инвестиционные программы, в частности "золотые визы", всегда рассматривались с веским скепсисом, потому что есть что-то сомнительное, когда статус резидента люди получают за деньги, а не за какие-то заслуги, не как студенты, не как работающие, а просто покупают. Это многим чиновникам в Евросоюзе не нравилось и не нравится. Тем более что в последние годы испанцами, несмотря на то, что объявлялось, что Испания прекратит выдачу "золотых виз" россиянам, все прекрасно выдается до сих пор, ограничений в реальности никаких нет».

Россияне входят в десятку самых активных покупателей испанских золотых виз. Теперь же им придется выбирать другие программы, например получение ВНЖ в качестве цифрового кочевника. Испания — единственная европейская страна, позволяющая соискателю работать на своей территории. Если постоянно пребывать на территории Королевства, то через пять лет можно подавать документы на ПМЖ.

Впрочем, почти 40% россиян, желающих получить испанский вид на жительство, рассматривают именно инвестиционную визу. Для ее получения есть еще три месяца, напомнила руководитель инвестиционных проектов Tranio.ru Елена Милишенкова: «За время действия программы с 2013 года Испания выдала более 33 тыс. "золотых виз", так что привлекла значительное количество иностранных инвестиций. У заинтересованных инвесторов есть еще возможность подать заявку до 2 апреля 2025 года. Надо при этом учитывать, что под программу подходят только готовые объекты недвижимости, а не строящиеся.

Сейчас мы рекомендуем тем, кто хочет получить такой ВНЖ за инвестиции, поторопиться, потому что нужно время на поиск объекта, на выбор объекта, на закрытие сделки, и до 2 апреля у нас не так много времени, поэтому стоит начать прямо сейчас. Для тех, кто понимает, что, скорее всего, уже не успеет, есть альтернативные варианты. Например, есть программа "золотых виз" в Греции. Здесь можно получить вид на жительство при покупке недвижимости стоимостью от €250 тыс., что, кстати, в два раза ниже, чем в Испании, — €500 тыс. Тут важно помнить, что такой порог действует для объектов, чье назначение было официально изменено с коммерческого на жилое после 1 апреля 2024 года.

Например, офисное здание поменяло свое назначение на жилое. В Греции довольно много подходящих неиспользуемых коммерческих зданий, которые застройщики переделывают под жилье. И тут важно еще помнить, что для участия в греческой программе потребуется нероссийский паспорт хотя бы у главного заявителя в семье».

Пиком выдачи инвестиционных виз в странах ЕС стал 2023-ий. Брюссель настойчиво рекомендовал самым щедрым государствам свернуть свои программы. О том, что проект закрыт, объявила Португалия, но другие члены Евросоюза, например Греция, предпочли только повысить порог входа. Одна из самых доступных стран — Мальта. Ее золотая виза обойдется в €150 тыс. Требования постоянно проживать на острове нет.

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Светлана Белова