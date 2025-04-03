Пожар на Онежском судостроительном заводе полностью ликвидирован

МЧС РФ Республики Карелия полностью ликвидировало пожар на Онежском судостроительном заводе в Петрозаводске в 11:26 мск. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале министерства.

Сообщение о пожаре в здании поступило в 9:50 мск. Горел производственный бокс площадью 1,5 тыс. кв. м. Пострадало три человека, они доставлены в больницу. К тушению пожара от МЧС Карелии было привлечено более 60 человек и 20 единиц техники.

Предварительной причиной пожара назвали взрыв газового баллона. После чего вспыхнул цех предприятия, где находятся емкости с горючим. По словам вице-премьера правительства Карелии по экономике Олега Ермолаева, противопожарные системы строящегося объекта не были введены в эксплуатацию, что повлекло резкое распространение огня.

В настоящий момент на месте происшествия продолжают работать экстренные службы.

Также известно, что новый, теперь уже сгоревший цех был построен в рамках масштабной модернизации. В январе завод запустил первое в РФ автоматизированное производство с цифровым сопровождением всех этапов судостроения. На создание цифровой верфи Онежский судостроительный завод в 2021 году было выделено более 5,1 млрд руб. из федерального бюджета.