В Карелии горит Онежский судостроительный завод

Три человека пострадали в результате пожара на Онежском судостроительном заводе в Петрозаводске. Об этом сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков. По предварительным данным, причиной пожара стал взрыв газового баллона, из-за которого началось дальнейшее возгорание на площади 1,5 тыс кв.м.

«Сейчас на месте работают пожарные МЧС России, спасатели проводят мониторинг ситуации с помощью квадрокоптеров. Погибших нет, есть трое пострадавших»,— написал господин Парфенчиков в своих социальных сетях.

Пострадавшие доставлены в медицинские учреждения Петрозаводска. На месте дежурят бригады скорой помощи. К тушению пожара от МЧС Карелии привлечены более 60 человек и 20 единиц техники, сказано в сообщении в официальном Telegram-канале.

По словам очевидцев, возгорание произошло в комплексе новых цехов предприятия.

По данным сервиса Audit, за 2023 и 2024 год АО «Онежский судостроительно-судоремонтный завод» понесло убытки в размере 344,5 млн руб. и 234,35 млн руб. соответственно. Однако баланс в этот период вырос: с 18,2 млрд руб. в 2022 году до 24,1 млрд руб. в 2023 году, в 2024-м — 31,25 млрд руб.