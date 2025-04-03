Президент предложил экс-министра юстиции Коновалова на должность судьи КС

Как и предполагал «Ъ», президент Владимир Путин внес в Совет федерации (СФ) кандидатуру экс-министра юстиции, действующего полпреда главы государства в Конституционном суде (КС) Александра Коновалова для назначения судьей КС. Об этом сообщил председатель комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По словам сенатора, комитет обсудит кандидатуру господина Коновалова на очередном заседании 15 апреля. После этого вопрос о его назначении будет вынесен на рассмотрение пленарного заседания верхней палаты.

Господин Клишас напомнил, что судьи КС назначаются на должность Советом федерации по представлению президента. Верхняя палата рассматривает представление в срок не позднее 14 дней с момента его получения, решение принимается тайным голосованием. После этого председатель СФ приводит нового судью к присяге.

Напомним, 1 апреля скончался заместитель председателя КС Сергей Маврин. Кроме того, в 2025 году КС в плановом порядке покидают сразу четыре судьи, достигшие предельного возраста в 70 лет. По закону суд остается правомочным, если в его составе не менее восьми судей. После кончины господина Маврина в КС осталось ровно восемь судей.

Анастасия Корня