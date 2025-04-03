Выручка «Астры» в прошлом году выросла на 80%

За 2024 год общая выручка российского разработчика программного обеспечения «Группа Астра» составила 17,2 млрд руб., говорится в отчете компании (имеется в распоряжении «Ъ»). Рост выручки увеличился на 80% — в 2023 году компания заработала 9,5 млрд руб.

Чистая прибыль за прошлый год составила 6 млрд руб. Количество заказчиков группы увеличилось с 22,5 тыс. до 29 тыс., количество технологических партнеров — на 26%, до 1,2 тыс., число совместных предприятий — на 28%, до 3,2 тыс.

Скорректированная EBITDA увеличилась на 69%, до 7 млрд руб. «Астра» нарастила отгрузку продукции на 78%, до 20 млрд руб. При этом капитальные затраты на разработку составили 2,9 млрд руб.— на 8% больше показателей 2023 года.

Гендиректор компании Илья Сивцев оценил рост выручки как рекордный. Он объяснил его повышением продаж продуктов экосистемы и доходами от их сопровождения. Господин Сивцев отметил, что долговая нагрузка компании при этом остается низкой.

«Группа Астра» входит в топ-5 быстрорастущих компаний России. По мнению Forbes, группа входит в топ-15 самых дорогих компаний российского сегмента. В экосистеме «Астры» свыше 35 продуктов и сервисов инфраструктурного ПО, она занимает 20% рынка. Главный продукт компании — ОС Astra Linux — занимает более 76% рынка российских операционных систем.

Подробности — в материале «Ъ» «Госкомпании загрузили отечественное».