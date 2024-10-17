Госкомпании загрузили отечественное

Объем госзакупок российского софта и операционных систем (ОС) за январь—сентябрь вырос более чем на 30%, до 2,3 млрд руб. Показатели обусловлены запретом на использование иностранного ПО на критической инфраструктуре и в госсекторе с января 2025 года, считают участники рынка и ожидают дальнейшего роста спроса на IT-решения под конец года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Объем публичных госзакупок российского системного офисного программного обеспечения (ПО), а также ОС за первые девять месяцев 2024 года вырос на 31,2% год к году, до 2,3 млрд руб., сообщили “Ъ” в компании «Тендерплан». Количество тендеров увеличилось на 45,3% год к году, до 805 процедур. В сервисе «Контур.Фокус», говоря конкретно о закупках операционных систем Astra Linux и РЕД ОС, добавляют, что заказчики по 44-ФЗ (госорганы) в третьем квартале года провели 246 тендеров на 282 млн руб., что выше показателей третьего квартала 2023 года на 62% в количестве и на 30% — в деньгах. Но заказчики по 223-ФЗ (госкомпании), наоборот, сократили как затраты (на 58%, до 97 млн руб.), так и количество тендеров (на 14%, до 55 процедур).

Согласно указу президента РФ Владимира Путина №166 от 30 марта 2022 года, госорганам и госкомпаниям с 1 января 2025 года запрещено использовать иностранные ОС и ПО на объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ). Для систем управления базами данных (СУБД) установлен другой срок — 1 января 2026 года. Ассоциация крупнейших потребителей ПО и оборудования (АКП ПОО, объединяет «Росатом», «Роскосмос», РЖД и т. п.) уже выступала за создание переходного периода до 2027 года, сообщали «Ведомости» 11 октября.

Для госкомпаний характерен «эффект инерции», и они готовятся к законодательным требованиям. «Не исключен всплеск закупок в четвертом квартале»,— говорит эксперт «Контур.Закупок» Василий Данильчик. Объем и количество закупок российских ОС, по данным компании, в рамках 44-ФЗ с начала 2024 года (615 процедур на 918 млн руб.) уже превысили показатели за весь 2023 год (612 процедуры на 899 млн руб.). Разная динамика по закупочным процедурам может объясняться тем, что у заказчиков по 44-ФЗ больше объектов КИИ, полагает гендиректор АНО «Национальный центр компетенций по информационным системам управления холдингом» Кирилл Семион. Но у заказчиков по 223-ФЗ остается часть некритичных IT-систем, замещение которых запланировано на 2025—2026 годы.

Заместитель гендиректора «Ред Софт» Рустам Рустамов подчеркнул, что компания поставляет ПО «и по закрытым процедурам, которые не попадают под стандартные регламенты». Компания ожидает рост продаж в четвертом квартале, но точные данные планируется раскрыть в феврале—марте 2025 года. В «Группе Астра» также отметили, что продажи в четвертом квартале считаются самыми активными, и добавили, что «оценивать спрос на продукты компании только по Astra Linux некорректно: заказчики, которые уже приобрели ОС, вполне могут закупать другие решения». В Минцифры не ответили “Ъ”.

На спрос влияют не только регуляторные требования, но и стремление бизнеса обеспечить информационную безопасность, говорит управляющий директор вендора ПО Orion Soft Евгений Шишков: «Невозможность оперативно получать обновления от западных производителей стимулирует переход на отечественные решения». Гендиректор Content AI Светлана Дергачева подтвердила, что продажи решений для автоматизации обработки информации в январе—сентябре выросли от 40% до 60% год к году, в зависимости от продукта. Она отметила, что показатели выросли в том числе из-за длительного цикла сделок: «В 2023 году заказчики начали тестировать решения, и в отдельных требовалась адаптация ПО для совместимости с другим софтом. В 2024 году эта работа завершается».

При этом высокая ключевая ставка ЦБ (19% на октябрь) и ожидаемое ее повышение побуждает компании менять свои планы по закупкам российского ПО, поделился управляющий партнер Monq Digital Lab Николай Ганюшкин: «Из 100% проектов, планировавшихся к закрытию в третьем квартале, фактически завершилось только 47%. Компании не отказываются от проектов, но переносят закупки на месяц или два».

Юрий Литвиненко, Татьяна Исакова