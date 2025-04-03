США запретили своим госслужащим вступать в отношения с гражданами Китая

Правительство США запретило работающим в Китае американским госслужащим и членам их семей вступать в романтические отношения с гражданами КНР. Об этом сообщило Associated Press (AP) со ссылкой на источники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: FREDERIC BROWN / AFP Фото: FREDERIC BROWN / AFP

По данным агентства, ограниченную версию этого закона приняли летом 2024 года. Она запрещала «романтические и сексуальные отношения» с гражданами КНР американским охранникам и другому обслуживающему персоналу в посольстве и пяти консульствах США в Китае. Текущую версию в январе ввел уходящий с поста посла США в КНР Николас Бёрнс.

Новая политика распространяется на миссии США в материковом Китае, включая посольство в Пекине и консульства в Гуанчжоу, Шанхае, Шэньяне и Ухане, а также на американское консульство в Гонконге. Запрет не распространяется на персонал США, размещенный за пределами Китая, а также на госслужащих, у которых были отношения с гражданином КНР до ограничения. Последние могут подать заявку на получение разрешения. Если ее отклонят, то придется либо разорвать отношения, либо покинуть свою должность.

26 марта Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США добавило в санкционный список более 50 китайских организаций. Американские компании не смогут поставлять компаниям, внесенным в список, товары и технологии без отдельного одобрения со стороны правительства Штатов.