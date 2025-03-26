США добавили в санкционный список 50 китайских организаций

Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США добавило в санкционный список 80 организаций, более 50 из которых — китайские, сообщает CNBC.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Florence Lo / Illustration / Reuters Фото: Florence Lo / Illustration / Reuters

К указанным в списке компаниям применяются экспортные ограничения. В частности, американские компании не вправе поставлять организациям, внесенным в список, товары и технологии без отдельного одобрения со стороны правительства США.

Как отмечает Министерство торговли, подавляющее большинство китайских компаний было внесено в черный список за предполагаемое участие в разработках ИИ, суперкомпьютеров и высокотехнологичных чипов, которые затем будут использоваться Китаем в военных целях. Две компании были внесены в список за нарушение санкций в отношении Huawei. В списке также шесть дочерних компаний китайского разработчика облачных технологий Inspur Group, который попал под санкции США еще в 2023 году.

Помимо китайских в список также внесены компании из Тайваня, Ирана, Пакистана, ЮАР и ОАЭ.

МИД КНР осудил новые экспортные ограничения США в отношении китайских компаний и призвал «перестать распространять понятие национальной безопасности» на все подряд.

Кирилл Сарханянц