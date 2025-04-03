Никто не купил комплекс торговых рядов в Тамбове за 33 млн рублей

Не состоялся конкурс по продаже объекта культурного наследия (ОКН) регионального значения «Корпус торговых рядов» на улице Коммунальная в Тамбове. Комиссия тендера приняла такое решение в связи с отсутствием заявок на участие в нем. Это следует из протокола подведения итогов торгов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Корпус торговых рядов» в Тамбове

Фото: из конкурсной документации «Корпус торговых рядов» в Тамбове

Фото: из конкурсной документации

Начальная цена лота составляла 33,1 млн руб. Он включал четыре здания общей площадью 6,9 тыс. кв. м, расположенных на четырех земельных участках на 0,59 га.

Победителю торгов предстояло провести научно-исследовательские, изыскательские работы, разработать проектную документацию по сохранению исторических зданий, а затем выполнить эти работы до 31 декабря 2029 года. В целом на исполнение условий конкурса отводилось семь лет. На этот срок покупателю обещали предоставить земельные участки под зданиями в аренду с ежегодной платой в 474,5 тыс. руб. После завершения работ их разрешали выкупить.

Согласно документации по итогам оценки состояния объектов, стоимость их восстановления может превысить 236 млн руб.

Сегодня завершается прием заявок на торги по продаже другого тамбовского ОКН — «Главного дома усадьбы Василия Снежкова». Начальная цена лота составляет 1 руб.

Алина Морозова