Тамбовские власти продают профилакторий за 1 рубль

В Тамбовской области выставили на торги объект культурного наследия (ОКН) — здание профилактория на улице Горького, 5-а в поселке Мичурина Мичуринского района. Цена лота составила 1 руб., говорится в карточке на сайте «ГИС Торги».

Торги проходят с 3 марта по 4 апреля, заказчиком выступило региональное минимущество и госзаказа. Величина шага аукциона составила 337,2 тыс. руб., задатка — 1,3 млн руб.

Памятник начала XX века «Главный дом усадьбы Василия Снежкова» или другое его название — профилакторий был признан ОКН в 2020 году. Победителю предстоит разработать научно-проектную документацию до 31 декабря текущего года и затем отреставрировать объект до конца декабря 2028-го. Согласно документам, в здании три этажа, включая подземный, общей площадью 1 045 кв. м. ОКН располагается на земельном участке в 43,5 тыс. кв. м, который будет передан в аренду на срок исполнения условий конкурса.

Ранее никто не заявился на конкурс по продаже исторического здания «Комплекс доходных домов М.В. Асеева», расположенного на улице Максима Горького в Тамбове. ОКН в городе приватизируют в рамках программы по восстановлению исторических зданий, находящихся в неудовлетворительном состоянии.

О том, что предприниматели Воронежа и Москвы выкупили ОКН в Тамбове — в материале «Ъ-Черноземье».

Анна Швечикова