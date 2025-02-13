В Тамбове продают комплекс торговых рядов за 33 млн рублей

Финансовый институт развития в жилищной сфере «Дом. РФ» выставил на конкурс объект культурного (ОКН) наследия регионального значения в Тамбове — «Корпус торговых рядов». Начальная цена лота составляет 33,1 млн руб., следует из документации торгов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Покупателю зданий предстоит провести работы по их сохранению в течение семи лет

Фото: из конкурсной документации Покупателю зданий предстоит провести работы по их сохранению в течение семи лет

Фото: из конкурсной документации

Комплекс торговых рядов был построен в конце XVIII века. Он расположен в исторической части Тамбова, внутри центрального рынка. ОКН включает четыре здания общей площадью 6,9 тыс. кв. м, расположенных на четырех земельных участках на 0,59 га.

Победителю торгов предстоит провести научно-исследовательские, изыскательские работы, разработать проектную документацию по сохранению исторических зданий, в том числе по их реставрации, а затем провести эти работы до 31 декабря 2029 года. В целом на выполнение условий конкурса отводится семь лет. На этот срок покупателю предоставят земельные участки под зданиями в аренду с ежегодной платой в 474,5 тыс. руб. После завершения работ их можно будет выкупить.

Задаток для участие в тендере составляет 20,9 млн руб. Подавать заявки можно до 31 марта, итоги планируется подвести 4 апреля.

В конце января сочинское ООО «Агропромышленная фирма Бзога» выкупило историческое здание «Дом Н.А. Никифорова» в Тамбове за 1 руб.

Алина Морозова