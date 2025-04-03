ОП назвала неэффективным усыпление бездомных животных для защиты людей

В Общественной палате России сочли неэффективным законопроект о защите людей от нападений бездомных животных. Кроме того, его отдельные пункты противоречат российским законам. Проект отправлен на доработку, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на документ в распоряжении издания.

Проект был внесен в Государственную думу 28 февраля. Он предполагает, что после истечения срока содержания животного в приюте оно будет умерщвлено, а не направлено на прежнее место после вакцинации и стерилизации.

В палате подчеркнули, что значительная часть животных, совершающих нападения на людей, имеют владельцев. Так, в Нижегородской области более 80% нападений, в ходе которых животное укусило жертву, было совершено домашними питомцами. В Волгоградской области нападения животных с владельцами составили 70%, в Брянской — около 50%.

Эксперты общественной палаты предполагают, что более эффективными мерами были бы усиление ответственности владельцев животных за самовыгул, а также помощь безнадзорным животным в обретении хозяев и развитие системы приютов.

Умерщвление животного противоречит позиции Конституционного суда. Оно допустимо в некоторых случаях, например при переполненности приютов, однако такая мера не может рассматриваться в качестве самостоятельного основания для применения.

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