В Госдуму внесли законопроект об усыплении бездомных животных

В Госдуму внесен законопроект о защите людей от нападения бездомных животных. Изменения разработала группа депутатов во главе с председателем думского комитета по защите семьи Ниной Останиной. Проектом предлагается разрешить усыплять животных по истечении срока содержания в приюте. Соответствующий документ размещен в электронной базе нижней палаты парламента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Поправки предлагается внести в ст. 16 и 18 федерального закона «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». Необходимо исключить из закона пункт о возвращении бездомного животного на прежнее место из приюта после отлова, вакцинации и стерилизации. При этом следует позволить местным властям установить сроки содержания животных без владельцев в приютах. Когда будет достигнут предел нахождения там животного, его нужно усыпить, считают авторы проекта. Сейчас это возможно, только если животное неизлечимо больно и испытывает страдания.

«Практика показывает, что действующая в настоящее время система мер по обращению с бездомными животными, предполагающая возвращение животного в среду его обитания, не позволяет обеспечить необходимый уровень безопасности населения»,— уточняется в пояснительной записке.

Во вторник, 25 февраля, председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету по защите семьи до 3 марта внести законопроект о защите детей от нападения бродячих собак.

Подробности — в материале «Ъ» «Бездомным животным продлят жизнь».