Вице-мэр Новороссийска Александр Яменсков уходит с должности

Заместитель главы Новороссийска Александр Яменсков покидает пост. Информация ранее появилась в соцсетях, сам господин Яменсков подтвердил это в разговоре с «Ъ-Новороссийск».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

По его словам, решение об увольнении он принял по собственному желанию. Новая работа господина Яменскова не связана со службой в исполнительных органах власти.

Александр Яменсков работал заместителем главы Новороссийска с 2017 года. Карьеру в администрации начинал с должности помощника главы муниципального образования по вопросам собственной безопасности и противодействию коррупции в 2012 году.

За три года, с 2014 до 2017, прошел путь от начальника управления по взаимодействию с правоохранительными органами, военнослужащими, общественными организациями, по работе с казачеством и мониторингу межнациональных отношений до вице-мэра. Занимал должность заместителя главы муниципального образования по экономике, финансам и транспорту, затем заместителя главы муниципального образования по ГО и ЧС и взаимодействию с правоохранительными органами.

Ранее, 20 февраля 2025 года, вице-мэры Новороссийска перераспределили сферы курирования. Службы Александра Яменскова, за исключением сферы ЖКХ, перешли Александру Гаврикову.

Алена Воробьева