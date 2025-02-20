Вице-мэры Новороссийска перераспределили сферы курирования

В работе заместителей главы Новороссийска произошли изменения. Службы Александра Яменскова, за исключением сферы ЖКХ, перешли Александру Гаврикову. Информация об этом появилась на сайте администрации Новороссийска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

Согласно изменениям на сайте мэрии, Александр Яменсков теперь курирует только вопросы ЖКХ. Часть его служб перешли под контроль другого заместителя главы Новороссийска Александра Гаврикова.

В его ведении теперь вопросы ГО и ЧС, транспорта и дорожного хозяйства, физической культуры и спорта, взаимодействие с правоохранительными органами и казачеством, внутренняя политика и органы местного самоуправления, бухгалтерский учет, формирование и содержание муниципального архива, информационная политика и СМИ.

Оперативно получить комментарий от заместителя главы администрации Новороссийска Александра Яменскова «Ъ-Новороссийск» не удалось. В своем Telegram-канале господин Яменсков вел активную работу с обращениями новороссийцев, всегда давал на запросы горожан обратную связь. В его Telegram-канале почти 12,5 тыс. подписчиков. Такую же работу с обратной связью начал вести в своем Telegram-канале Александр Гавриков. Пока в нем свыше 650 подписчиков.

В администрации кадровые перестановки не комментируют.

Алена Воробьева