Вице-мэры Новороссийска перераспределили сферы курирования
В работе заместителей главы Новороссийска произошли изменения. Службы Александра Яменскова, за исключением сферы ЖКХ, перешли Александру Гаврикову. Информация об этом появилась на сайте администрации Новороссийска.
Фото: пресс-служба администрации Новороссийска
Согласно изменениям на сайте мэрии, Александр Яменсков теперь курирует только вопросы ЖКХ. Часть его служб перешли под контроль другого заместителя главы Новороссийска Александра Гаврикова.
В его ведении теперь вопросы ГО и ЧС, транспорта и дорожного хозяйства, физической культуры и спорта, взаимодействие с правоохранительными органами и казачеством, внутренняя политика и органы местного самоуправления, бухгалтерский учет, формирование и содержание муниципального архива, информационная политика и СМИ.
Оперативно получить комментарий от заместителя главы администрации Новороссийска Александра Яменскова «Ъ-Новороссийск» не удалось. В своем Telegram-канале господин Яменсков вел активную работу с обращениями новороссийцев, всегда давал на запросы горожан обратную связь. В его Telegram-канале почти 12,5 тыс. подписчиков. Такую же работу с обратной связью начал вести в своем Telegram-канале Александр Гавриков. Пока в нем свыше 650 подписчиков.
В администрации кадровые перестановки не комментируют.