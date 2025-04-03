Россия удвоит поставки икры минтая в Китай

Как выяснил «Ъ», российские добытчики рыбы планируют увеличить поставки икры минтая в Китай в два раза в 2025 году, до 1 тыс. т, а в перспективе двкх-трех лет — до 5 тыс. т. Первые крупные сделки могут быть заключены 8–10 апреля на аукционе в корейском Пусане, где впервые будут китайские покупатели.

Объем вылова минтая в России к 1 апреля снизился на 2% (до 964 тыс. т), производство икры — на 1,5% (до 30 тыс. т). В Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота связывают это с погодными условиями, а не с запасом рыбы. По прогнозам, годовой вылов останется на уровне 1,9–2 млн т.

Экспорт икры минтая в 2024 году составил 37 тыс. т ($194 млн), при этом выручка упала на 21% из-за снижения цен. Основные рынки — Япония (56%) и Южная Корея (42%), но спрос там сокращается. Китай рассматривается как новый перспективный рынок.

Ассоциация добытчиков минтая запустила программу продвижения икры минтая в Китае, где ее позиционируют как премиальный продукт. Власти КНР планируют увеличить потребление морепродуктов к 2030 году с 22,9 до 29 кг на человека, что может стимулировать спрос.

В России продажи икры минтая растут медленно (+0,9% в 2024 году), тогда как икра трески прибавила 7,5%. На внутренний рынок идет несортовая икра, а на экспорт — сортовая ястычная, которую в Азии используют в сушеном и копченом виде.

Подробнее читайте в материале «Минтай мечет в Китай».