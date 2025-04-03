В тарифном списке США оказались необитаемые острова

Необитаемые острова Херд и Макдональд, расположенные в субарктической части Индийского океана, оказались в списке территорий, попадающих под введенные президентом США Дональдом Трампом взаимные пошлины. Представитель Белого дома пояснил, что острова были включены в список, поскольку являются территорией Австралии, передает Axios.

Согласно опубликованному Белым домом списку стран, в отношении продукции которых в США с 9 апреля начинают действовать пошлины, говорится, что острова Херд и Макдональд взимают «тарифы для США» в 10%. Далее мелким шрифтом поясняется, что речь идет о «валютных манипуляциях и торговых барьерах». В связи с этим, согласно документам Белого дома, США будут взимать с островов «дисконтированные взаимные тарифы» в 10%.

Острова Херд и Макдональд — внешние территории Австралии. Их общая площадь — 37 тыс. га. Они включены в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Острова покрыты ледниками. На Херде действует единственный в субантарктике вулкан. Макдональд окружен мелкими скалистыми островами. На них зафиксированы крупные колонии пингвинов и тюленей. Чтобы добраться до островов с материковой части Австралии, требуется две недели.

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе, комментируя решение Дональда Трампа, заявил, что введенные США пошлины не были неожиданными, но они «абсолютно необоснованны». «Тарифы администрации не основаны на логике и противоречат принципам партнерства между нашими странами. Это не дружеский поступок»,— сказал он.