«Спартак» не вышел сухим

Еще в трех сериях стартового раунда play-off «Фонбет» Континентальной хоккейной лиги состоялись четвертые матчи. «Спартак» был близок к тому, чтобы завоевать путевку в следующую стадию Кубка Гагарина, но проиграл «Северстали» — 2:5. Теперь красно-белые ведут — 3:1. В противостояниях ЦСКА с минским «Динамо» и «Ак Барса» с «Автомобилистом» общий счет стал равным — 2:2. Армейцы одолели белорусский клуб — 2:1, а казанцы разгромили екатеринбуржцев — 7:2.

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Фото: Пресс-служба ХК «Северсталь» Матч play-off КХЛ «Спартак» — «Северсталь»

Фото: Пресс-служба ХК «Северсталь»

Для «Спартака» серия с «Северсталью» с самого начала складывалась очень удачно. Уже на старте москвичи выгрызли победу в матче, по ходу которого дважды уступали с разницей в две шайбы. Вторая встреча тоже вполне могла закончиться не в их пользу, а в третьей, уже в Череповце, «сталевары» вообще перебросали соперника в два раза и все равно потерпели поражение. Голкипер красно-белых Артем Загидулин отразил 40 бросков по своим воротам, оформив так называемый сухарь, притом что в Москве их защищал Дмитрий Николаев — и во многом благодаря ему тогда подопечные Алексея Жамнова взяли верх. Главный тренер «Спартака» потому и произвел ротацию вратарей, что Николаев, как говорится, «наелся» в первых двух играх.

Столичный клуб получил такое комфортное преимущество в серии еще, конечно, и потому, что у «Северстали» замолчала в play-off самая результативная тройка всего регулярного чемпионата во главе с Данилом Аймурзиным.

К тому же его партнер и второй бомбардир команды Кирилл Пилипенко пропустил третий матч. Для череповчан это была очень большая потеря, тем более что по-прежнему отсутствовал из-за травмы и словацкий форвард Адам Лишка. Ни тот, ни другой так и не вернулись в состав, а у гостей снова встал в ворота «сухой» Загидулин.

Четвертая игра тоже вроде бы началась наилучшим образом для красно-белых. Они быстро поймали хозяев, которые с первых смен понеслись вперед, на контрвыпаде «два в одного», и защитник Даниил Орлов забил с передачи спартаковского словака Адама Ружички. А вскоре нападающий «Северстали» Николай Чебыкин еще схлопотал несгораемое пятиминутное удаление. Впрочем, москвичи небрежно распорядились таким хорошим шансом и вместо того, чтобы увеличить перевес, чуть не привезли гол себе. Загидулин подчистил за одноклубниками и откровенно спас, когда они оставили его с глазу на глаз с Давидом Думбадзе. Вхолостую «Спартак» провел и двухминутное большинство в первом периоде, который выиграл благодаря тому же Загидулину.

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Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Матч play-off КХЛ «ЦСКА» — «Динамо»

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Но в дебюте второго отрезка матча и он все-таки ошибся, не рассчитав отскок от череповецкого борта. Илье Иванцову нужно было просто попасть в пустой створ, пока Загидулин ждал шайбу за воротами. Не выручил вратарь «Спартака» и в следующем эпизоде, когда Думбадзе застал его врасплох броском с острого угла. Хотя красно-белым грех жаловаться на Загидулина, который продолжал держать их в игре, ведь «Северсталь» после перерыва буквально разрывала гостей. Порой они даже не понимали, как выбраться из-под тотального прессинга в исполнении подопечных Андрея Козырева. Да и фарт отвернулся от «Спартака» — иначе трудно объяснить, как в одном из моментов Павел Порядин и Николай Голдобин вдвоем ухитрились не обыграть одного голкипера хозяев Александра Самойлова.

Вот форвард «сталеваров» Александр Скоренов не промахнулся из убойного положения. Когда же в начале третьего периода Иван Подшивалов сделал разницу «плюс три», стало окончательно ясно, что в четырех встречах эта серия не завершится. Хотя москвичи не сдавались. Загидулин отбил буллит Иванцова, а после гола Михаила Мальцева они перехватили инициативу и заставили поволноваться череповецких болельщиков. «Северсталь» выстояла, а Иванцов поразил пустые ворота в формате «шесть на пять» и установил итоговый результат — 5:2. Разве что еще произошла массовая потасовка в концовке, которая уже ни на что не повлияла. Но задачу-минимум на выезде «Спартак» выполнил и может закрыть серию у себя дома.

В другой серии Западной конференции между ЦСКА и минским «Динамо» перед четвертым матчем минимальное преимущество было у белорусского клуба, одержавшего две домашние победы.

Интересно, что в трех встречах этого противостояния тот, кто забивал первым, затем проигрывал. В Минске оба раза счет открывали армейцы, а в предыдущей московской игре уже на второй минуте отличились динамовцы. Сейчас все получилось более логично, правда, ворота команды распечатали только на старте третьего периода, когда отбывший дисквалификацию нападающий ЦСКА Кирилл Долженков точно метнул шайбу со средней дистанции. А гол Ивана Дроздова оказался для красно-синих уже победным. Минчане лишь сократили отставание, когда сняли голкипера и выпустили шестого полевого игрока. Теперь в этом противостоянии ничья — 2:2.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Матч play-off КХЛ «Ак Барс» — «Автомобилист»

Фото: ХК «Ак Барс» Матч play-off КХЛ «Ак Барс» — «Автомобилист»

Фото: ХК «Ак Барс»

На Востоке «Ак Барс» также сравнял счет в серии с «Автомобилистом» — 2:2. Третье поражение подряд и второе на своей площадке поставило бы казанцев уже на грань вылета из Кубка Гагарина, так что четвертый матч имел для них судьбоносное значение. Защитник хозяев Степан Фальковский забил чуть ли не первым же броском, который отнюдь не выглядел неберущимся, тем не менее екатеринбургский вратарь Владимир Галкин с ним не справился. Второй гол был на совести нападающего гостей Андрея Обидина, подарившего шайбу Александру Барабанову, а потом они не заметили на пятаке и крупногабаритного Илью Сафонова. Не прошло десяти минут, а «Ак Барс» уже вел — 3:0. Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин попросил тайм-аут, но и это не помогло. Никита Дыняк пробил Галкина в четвертый раз и отправил того на скамейку запасных.

Во втором периоде екатеринбуржцы попытались вытащить этот, казалось бы, безнадежный матч. Усилиями Анатолия Голышева и Александра Шарова они затолкали два «мусорных», как говорят про такие в хоккее, гола, но казанцы не дрогнули. Кирилл Семенов и Ник Петан продемонстрировали классический розыгрыш при выходе «два в одного», а Барабанов ювелирно подставил клюшку в большинстве и отметился дублем. В заключительной двадцатиминутке Артем Галимов еще раз огорчил Галкина, который опять занял место в воротах в рамках обратной замены с Евгением Аликиным, и «Ак Барс» победил — 7:2.

Александр Ильин