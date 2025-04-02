В ГД внесли проект о запрете выгула опасных собак пьяными и детьми

В Госдуму внесен законопроект, запрещающий выгуливать потенциально опасные породы собак подростками до 16 лет без законных представителей. Ограничения также распространяются на лица в состоянии наркотического или алкогольного опьянения.

Исключением является случай, если собака находится на огороженной территории, принадлежащей ее владельцу. Изменения предлагается внести в закон «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

К потенциально опасным собакам относятся 12 пород и их метисы с генетической предрасположенностью к агрессии, уточняется в пояснительной записке. Отмечается, что нормы, ограничивающие возраст человека, который может выгуливать собак, уже установлены в некоторых регионах России. Так, в Тюменской области запрещается выгул собак детьми младше 14 лет, а также лицами в состоянии опьянения.

Законодательство уже регулирует содержание домашних животных. Владельцы обязаны обеспечивать надлежащий уход, своевременную ветеринарную помощь и безопасность окружающих при выгуле. Потенциально опасные собаки должны находиться в наморднике и на поводке. За нарушения предусмотрены административные штрафы: для граждан — от 1,5 тыс. до 3 тыс. руб., для должностных лиц — от 5 тыс. до 15 тыс. руб., для юридических — от 15 тыс. до 30 тыс. руб.

14 марта правовое управление Госдумы опубликовало заключение на законопроект об умерщвлении уличных животных. Документ предлагает наделить регионы правом определять предельные сроки содержания таких животных в приютах, а также исключить возможность освобождения, даже если они не проявляют немотивированной агрессии.

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