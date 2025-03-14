Правовое управление Госдумы не возражает против умерщвления бездомных животных

Сегодня, 14 марта, правовое управление Госдумы опубликовало заключение на законопроект об умерщвлении уличных животных. Документ предлагает наделить регионы правом определять предельные сроки содержания таких животных в приютах, а также исключить возможность освобождения, даже если они не проявляют немотивированной агрессии. После истечения установленного регионом срока животные должны быть умерщвлены гуманным способом. «Концептуальных замечаний правового характера на проект федерального закона не имеется»,— указано в заключении.

Речь идет о законопроекте, который 28 февраля внесла в Госдуму группа депутатов во главе с председателем комитета по защите семьи Ниной Останиной. Он был подготовлен по поручению спикера Госдумы Вячеслава Володина (ЕР).

Комитет по защите семьи, назначенный соисполнителем при рассмотрении законопроекта, также подписал положительный отзыв на документ. Там отметили, что инициатива является «первым шагом в подготовке пакета законопроектов, направленных на усиление защиты жизни и здоровья граждан от угроз, исходящих от безнадзорных животных». «Предлагаемые законопроектом изменения учитывают правовую позицию, сформулированную в Постановлении Конституционного суда Российской Федерации от 18.07.2024 №38-П о необходимости реализации конституционного требования о запрете жестокого обращения с животными и сохранения единства нормативного регулирования в данной сфере»,— отдельно уточняется в отзыве.

Отметим, 13 марта комитет Совета федерации по конституционному законодательству не поддержал концепцию этого законопроекта. Глава комитета Андрей Клишас заявил, что положения документа противоречат решению Конституционного суда (КС). Напомним, в прошлом году КС постановил, что эвтаназия бродячих собак и кошек допустима лишь в «экстраординарных случаях».

Подробнее — в материале «Ъ» «Кто друг человека».

Полина Ячменникова