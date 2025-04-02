Соглашение о военном сотрудничестве России и Лаоса внесено в Госдуму

Правительство внесло на ратификацию в Госдуму соглашение между правительством России и правительством Лаосской Народно-Демократической Республики о военном сотрудничестве. Документ размещен на официальном сайте нижней палаты.

«Ратификация Соглашения будет способствовать развитию и укреплению сотрудничества между Российской Федерацией и Лаосской Народно-демократической республикой в военной области, обеспечит правовую основу, необходимую для определения целей, направлений и форм двустороннего военного сотрудничества, обеспечит защиту интересов граждан Российской Федерации, выполняющих задачи в рамках реализации данного Соглашения, от юрисдикции Лаоса»,— сказано в документе.

Соглашение страны подписали 13 августа 2024 года в Москве. Документ направлен на развитие военного сотрудничества между государствами по нескольким направлениям. В частности, Россия и Лаос будут обмениваться опытом в вопросах обучения и подготовки военных кадров, реформирования вооруженных сил, инженерного обеспечения войск, противодействия самодельным взрывным устройствам и их безопасного разминирования. Страны также планируют развивать отношения в области военных медицины и топографии, изучения военной истории, а также в культурной и спортивной сферах.

В ноябре 2024 года Татарстан и Лаос подписали соглашение по развитию туристических обменов. Оно поддерживает реализацию целей национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», направленного на увеличение экспорта туристических услуг в три раза к 2030 году.