Татарстан и Лаос подписали соглашение по развитию туристических обменов

В Вьентьяне подписано соглашение о сотрудничестве в области туризма между крупнейшей туристической компанией Лаоса Champamay Travel и Ассоциацией туристических агентств Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба госкомитета Республики Татарстан по туризму.

Соглашение направлено на развитие туристического обмена между регионами и было подписано в ходе официального визита делегации Татарстана в Лаос. В составе делегации — ведущие туроператоры республики.

Делегация Татарстана также ознакомилась с туристической инфраструктурой Лаоса, посетив Русский дом во Вьентьяне и Центральный комитет Народно-революционной партии Лаоса. Визит продолжает развитие сотрудничества, начатого в сентябре этого года, когда президент Лаоса Тхонглун Сисулит посетил Казань в рамках саммита БРИКС.

В пресс-службе отметили, что прямое авиасообщение через Шанхай и безвизовый режим между Россией и Лаосом способствуют увеличению туристического потока между странами. Соглашение также поддерживает реализацию целей национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», направленного на увеличение экспорта туристических услуг в три раза к 2030 году.

Ранее сообщалось, что президент Лаоса Тхонглун Сисулит заявил о желании вступить в БРИКС.

Анар Зейналов