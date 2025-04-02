Доход попал под «КамАЗ»

Компания КамАЗ опубликовала финансовую отчетность по РСБУ и МСФО по итогам 2024 года. Выручка организации превысила 393,6 млрд руб., показатель увеличился на 6,3% по сравнению с предыдущим годом. Чистая прибыль организации уменьшилась в 28 раз и составила 731 млн руб. Эксперт назвал финансовые результаты компании удовлетворительными. По данным Автостата, доля КамАЗа на рынке крупнотоннажных грузовиков сократилась с 20,5% до 16,9%. Топ-менеджер автогиганта считает, что спад на рынке произошел из-за финансовой политики Центробанка и затоваривания китайскими машинами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Прибыль КамАз в 2024 году упала в 28 раз на фоне роста выручки

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Прибыль КамАз в 2024 году упала в 28 раз на фоне роста выручки

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

КамАЗ опубликовал финансовую отчетность по итогам прошлого года. По данным отчета по МСФО, выручка компании составила около 393,6 млрд руб. По сравнению с 2023 годом она увеличилась на 6,3%, с 370,3 млрд руб. Чистая прибыль КамАЗа резко снизилась в 28 раз: с 20,4 млрд руб. до 731 млн руб. Прибыль до налогообложения упала на 84%, до 3,5 млрд руб.

ПАО «КамАЗ» ПАО «КамАЗ» — группа компаний, зарегистрированная в Набережных Челнах, один из крупнейших производителей грузовых автомобилей. По данным Rusprofile, уставный капитал организации составляет почти 35,4 млрд руб. Компанию основали в 1969 году, а первый автомобиль произвели в 1976 году. По информации официального сайта КамАЗа, организация выпустила более 2,5 млн автомобилей и 2,85 млн двигателей. В феврале 2025 года «КамАЗ» стал самым дорогим автомобильным брендом в России.

Показатель EBITDA в 2024 году снизился почти с 39 млрд руб. до 33,6 млрд руб. Коммерческие расходы организации увеличились с 14 млрд до 15,7 млрд руб. Также выросли административные (с 18,5 млрд до 21,4 млрд руб.), финансовые расходы (с 10,7 млрд до 25,8 млрд руб.) и затраты на исследования и разработки (с 1,7 млрд до 3,4 млрд руб.). При этом операционные расходы снизились с 15,9 млрд руб. до 6,5 млрд руб.

По данным отчета по РСБУ, объем денежных средств и их эквивалентов уменьшился на 26,7% (с 65,2 млрд до 47,8 млрд руб.). Заемные средства организации выросли на 28,5% (со 108,2 млрд до 139,1 млрд руб.), отложенные налоговые обязательства — на 39,3% (с 9,5 млрд до 13,2 млрд руб.). При этом кредиторская задолженность упала на 6,1% (со 140 млрд до 131,4 млрд руб.; в 2022 году этот показатель составлял почти 69 млрд руб.). В июле 2024 года КамАЗ заплатил по биржевым облигациям 188,5 млн руб. Как сообщили «Ъ Волга-Урал» в пресс-службе компании, средства от инвесторов были привлечены на финансирование программы модернизации производства и освоение выпуска грузовиков нового поколения К5.

По информации агентства «Автостат», в 2024 году на первом месте по реализации крупнотоннажных грузовых автомобилей расположилась китайская марка Sitrak с 19,4 тыс. грузовиками. Доля бренда на рынке составляет 19%. КамАЗ же занял второе место с 17,3 тыс. машинами. Доля компании на рынке грузовых автомобилей уменьшилась с 20,5% до 16,9%. Всего в 2024 году было реализовано 102 тыс. новых крупнотоннажных грузовиков (на 18,8% меньше по сравнению с предыдущим годом).

В марте этого года гендиректор КамАЗа Сергей Когогин рассказал, что главной причиной спада на рынке грузовиков стала финансовая политика Центробанка и затоваривание китайскими брендами. Высокая ключевая ставка привела к неспособности клиентов обслуживать лизинг и автокредитование, к принципиальному нежеланию тратить деньги, считает Сергей Когогин. Также, по данным аналитиков КамАЗа, на складах осталось 40 тыс. нераспроданных китайских автомобилей.

В пресс-службе организации финансовые результаты назвали «ожидаемыми и прогнозируемыми». Падение чистой прибыли объяснили повышением процентных расходов из-за роста стоимости заимствований, а также увеличением расходов по налогу на прибыль из-за пересчета налогов по новой ставке 25%.

Ведущий эксперт УК «Финам менеджмент» Дмитрий Баранов назвал финансовые результаты КамАЗа удовлетворительными. Господин Баранов считает, что позиции компании в производстве грузовых автомобилей были устойчивыми, а конкурентоспособность укрепилась. Источник в отрасли рассказал «Ъ Волга-Урал», что падение прибыли не скажется на стабильном положении КамАЗа, так как у компании заключено большое число оборонных заказов.

Дмитрий Баранов отметил, что не стоит ждать изменения стратегии организации. В целом стратегия КамАЗа, направленная на повышение эффективности деятельности и выпуск разных видов продукции, будет сохранена. Риски для компании заключаются в сохранении и усилении внешних ограничений, росте конкуренции со стороны иностранных производителей на ключевых для нее рынках и увеличении цен на используемые ею товары и услуги, которое может сказаться на финансовых результатах, считает Дмитрий Баранов.

По данным пресс-службы КамАЗа в 2024 году организация произвела почти 54,6 тыс. единиц коммерческой автомобильной техники, что на 3% больше, чем в 2023 году. Среди них почти 1,6 тыс. автобусов, около 700 электробусов. В феврале 2025 года стало известно, что компания должна поставить 400 автобусов московскому перевозчику АО «Мострансавто» за 29 млрд руб.

За год КамАЗ также изготовил более 4,3 тыс. прицепов, 550 автобетоносмесителей, 5,7 тыс. средне- и малотоннажных автомобилей «Компас». Количество произведенной грузовой техники составило 41,7 тыс. машин. Вместо обещанного тройного увеличения выпуска грузовиков поколения К5 Сергей Когогин сообщил, что по сравнению с предыдущим годом выпуск этих грузовиков увеличился на 26,5% и превысил 6,5 тыс. автомобилей.

Диана Соловьёва