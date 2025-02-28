ПАО «КамАЗ» поставит Москве 400 электробусов большого класса за 29 млрд рублей

ГУП «Мосгортранс» подписал соглашение с ПАО «КамАЗ» на приобретение 400 электробусов большого класса общей стоимостью 29 млрд руб., включая более 4 млрд руб. НДС, с обеспечением сервисного обслуживания и ремонта в течение 15 лет. Соответствующий тендер размещен на сайте Госзакупок.

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Среди ключевых требований к электробусам указаны: двухзонный климат-контроль (отдельно для кабины водителя и салона), видеосистема с записью с 13 Full HD камер, система пожаротушения, а также совместимость с зарядной инфраструктурой.

Договор был подписан 25 февраля, а его выполнение продлится до 30 ноября 2040 года в рамках обязательств по технической поддержке транспорта.

В пресс-службе «КамАЗа» корреспонденту «Ъ Волга-Урал» подтвердили заключение контракта на поставку электробусов нового поколения в текущем году, назвав это значимой сделкой.

«В общей сложности в Москве к концу года будет эксплуатироваться около 2,5 тыс. электробусов», — сообщили в пресс-службе.

Артём Дергунов