Весенние «Просветительские дни» РЭШ

C 14 по 17 апреля Российская экономическая школа (РЭШ) проводит шестую серию «Просветительских дней». Цикл бесед посвящен памяти сооснователя школы Гура Офера, исследователя советской экономики и реформ переходного периода. Профессора и выпускники РЭШ вместе с представителями бизнеса, госструктур и экспертного сообщества обсудят три блока современных вызовов.

Все дискуссии можно будет посмотреть в прямом эфире и записи, а также в текстовом формате на сайте «Ъ». Чтобы поучаствовать в любой из сессий, присылайте свои вопросы спикерам по темам через форму обратной связи.

Торговая перестройка: новая реальность мировой экономики

14 апреля (понедельник), 19:00–20:30

Спикеры: советник Центра экспертизы по вопросам ВТО Максим Медведков, профессор РЭШ Наталья Волчкова и глава исследований товарных рынков «Норникеля» Петр Варюшин

Международная торговля переживает трансформацию, и обмен пошлинами превращается в игру на повышение. Что стало причиной — политика Дональда Трампа или неизбежный виток деглобализации? Выйдет ли кто-то победителем, и к каким новым конфликтам это приведет? Чему учит история: какие стратегии эффективны для сельского хозяйства и промышленности России? Как барьеры повлияют на долгосрочный экономический рост, компании и потребителей?

Сколько стоит слово Центробанка

15 апреля (вторник), 19:00–20:30

Спикеры: заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин, ректор РЭШ Антон Суворов и профессор РЭШ Олег Шибанов

Центральные банки осваивают соцсети и ток-шоу, чтобы наладить диалог с широкой аудиторией. Насколько хорошо им удается управлять инфляционными ожиданиями и рынками с помощью риторики? Как измерить эффективность коммуникации и понять, когда слов уже недостаточно? Поможет ли ИИ сделать тон центробанкиров более человечным и понятным? Какую роль играют когнитивные искажения и нарративы? Чему российский ЦБ научился на своих ошибках?

Личные финансы в эпоху неопределенности: как сохранить и приумножить капитал

17 апреля (четверг), 19:00–20:30

Спикеры: управляющий директор «Ренессанс Капитала» Дмитрий Александров, профессор РЭШ Максим Буев и эксперт по финансовой эффективности Петр Дорожкин

Текущая повестка вносит коррективы в подходы к финансовым решениям. На какие большие тренды в экономике, технологиях и политике обращать внимание? Какие стратегии инвестирования актуальны в 2025 году? Как действовать в условиях нестабильных доходов и есть ли действительно безрисковые активы?