Онлайн-дискуссия в рамках «Просветительских дней» РЭШ

17 апреля в 19:00 пройдет заключительное мероприятие цикла разговоров Российской экономической школы (РЭШ) о торговых войнах, управлении личными финансами, природе инфляции и посылах ЦБ. Текущая повестка вносит коррективы в подходы к инвестиционным решениям. Управляющий «Ренессанс Капитала» Дмитрий Александров, профессор РЭШ Максим Буев и эксперт по финансовой эффективности Петр Дорожкин обсудят, на какие тренды стоит обращать внимание.

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