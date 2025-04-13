Онлайн-дискуссия в рамках «Просветительских дней» РЭШ

14 апреля в 19:00 состоится первое мероприятие весеннего цикла разговоров Российской экономической школы (РЭШ) о торговых войнах, управлении личными финансами, природе инфляции и посылах ЦБ. Международная торговля переживает трансформацию, и обмен пошлинами превращается в игру на повышение. В сессии участвуют советник Центра экспертизы по вопросам ВТО Максим Медведков, профессор РЭШ Наталья Волчкова и руководитель направления исследований товарных рынков «Норникеля» Петр Варюшин.

Все дискуссии можно будет посмотреть в прямом эфире и записи, а также в текстовом формате на сайте «Ъ». Чтобы поучаствовать в любой из сессий, присылайте свои вопросы спикерам по темам через форму обратной связи.