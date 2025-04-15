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обновлено 20:44

Сколько стоит слово Центробанка

Онлайн-дискуссия в рамках «Просветительских дней» РЭШ

15 апреля прошло второе мероприятие весеннего цикла разговоров Российской экономической школы (РЭШ) о торговых войнах, управлении личными финансами, природе инфляции и посылах ЦБ. Центробанки осваивают соцсети и ток-шоу, чтобы наладить диалог с широкой аудиторией. Что это им дает и насколько хорошо получается, обсудили зампред Банка России Алексей Заботкин, ректор института Антон Суворов и профессор Олег Шибанов.

Все дискуссии можно будет посмотреть в прямом эфире и записи, а также в текстовом формате на сайте «Ъ». Чтобы поучаствовать в любой из сессий, присылайте свои вопросы спикерам по темам через форму обратной связи.

Темы и спикеры сессий весеннего сезона «Просветдней» РЭШ

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