Сколько стоит слово Центробанка

15 апреля прошло второе мероприятие весеннего цикла разговоров Российской экономической школы (РЭШ) о торговых войнах, управлении личными финансами, природе инфляции и посылах ЦБ. Центробанки осваивают соцсети и ток-шоу, чтобы наладить диалог с широкой аудиторией. Что это им дает и насколько хорошо получается, обсудили зампред Банка России Алексей Заботкин, ректор института Антон Суворов и профессор Олег Шибанов.

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