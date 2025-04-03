Хакеры разошлись в признаниях

В Санкт-Петербурге начались слушания по второму делу в отношении четверых фигурантов, которых следствие обвинило в кардинге и связях с хак-группой REvil. В октябре прошлого года им вменили еще один уголовный состав, связанный с неправомерным доступом к компьютерной информации. В отличие от своих предполагаемых сообщников, которые уже получили реальные сроки в колонии, эти подсудимые признали свою вину в полном объеме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Судебное заседание в Дзержинском районном суде в отношении хакеров из группы REvil. Слева направо Андрей Бессонов, Роман Муромский, Михаил Головачук, Дмитрий Коротаев во время заседания

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Судебное заседание в Дзержинском районном суде в отношении хакеров из группы REvil. Слева направо Андрей Бессонов, Роман Муромский, Михаил Головачук, Дмитрий Коротаев во время заседания

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

2 апреля в Дзержинском районном суде Санкт-Петербурга прошло первое заседание по существу в отношении Андрея Бессонова, Михаила Головачука, Дмитрия Коротаева и Романа Муромского. Подсудимым инкриминируют неправомерный оборот средств платежей, совершенный организованной группой (ч. 2 ст. 187 УК РФ). По этой статье фигурантов начали судить в Санкт-Петербургском гарнизонном военном суде (ГВС) еще в октябре 2023 года вместе с другими обвиняемыми: Даниилом Пузыревским (следствие считает его лидером преступной группировки), Русланом Хансвяровым, Алексеем Малоземовым и Артемом Заецом. Однако через год первым четырем вменили еще один уголовный состав — неправомерный доступ к компьютерной информации (ст. 272 УК РФ), выделив его в отдельное производство.

Всего по «делу REvil» первоначально проходили 14 подозреваемых, но на скамье подсудимых по итогу оказались только восемь из них. Все они были арестованы в январе 2022 года.

25 октября 2024 года суд приговорил Заеца и Малоземова к четырем с половиной и пяти годам соответственно в колонии общего режима, Хансвярова — к пяти годам, Пузыревского — к шести. Двое последних также были признаны виновными в распространении вредоносных компьютерных программ (ст. 273 УК РФ). Сторона защиты обжаловала данное решение. Но на прошлой неделе 1-й Западный окружной военный суд (ЗОВС) оставил приговор в части наказания без изменений.

На последнем слушании в Дзержинском райсуде представитель прокуратуры огласил фабулу обвинения: «Пузыревский, имея познания в области информационных технологий, компьютерной информации и программного обеспечения, обладая организаторскими качествами, не позднее 12 октября 2015 года… решил создать и возглавить орггруппу для совершения с использованием информационно-коммуникационных технологий преступлений, в том числе относящихся к категории тяжких… Для достижения преступного результата Пузыревский разработал план совершения преступлений, который предусматривал приискание и создание сложных вредоносных компьютерных программ, приобретение и хранение в целях использования электронных средств, предназначенных для неправомерного чтения и выдачи переводов денежных средств. Разработанный план предусматривал использование в преступной деятельности метод кардинга (мошенничества с платежными картами)».

Чтобы осуществить задуманное, сказано в обвинительном заключении, лидер «орггруппы» со временем привлек остальных фигурантов. В деле, как и прежде, говорится, что подсудимые завладели данными банковских карт иностранцев, по большей части граждан США.

На вопрос судьи, признают ли обвиняемые свою вину в содеянном, все четверо заявили: «Да, в полном объеме», чего так и не сделали их предполагаемые сообщники, включая Даниила Пузыревского.

На недавнем заседании по апелляционной жалобе в ЗОВС фигуранты в очередной раз дали понять, что не имеют отношения к REvil. Примечательно, что на последнем слушании в Дзержинском райсуде название одной из самых известных в мире хак-группировок, на счету которой атаки на крупнейшие мировые компании Quanta Computer, JBS и Colonial Pipeline, тоже не прозвучало. Любопытно и то, что в ходе общего процесса, когда подсудимых было восемь, выяснилось, что основной массив обвинения строился на показаниях Алексея Скоробогатова, которого следствие ранее также подозревало в связях с REvil, однако позже его статус изменился на свидетеля. Часть адвокатов называет его «осведомителем ФСБ», полагая, что все сказанное им не может в таком случае быть доказательством вины их подзащитных. Но ни этот аргумент, ни прочие суд посчитал неубедительными.

Группировка киберпреступников, которая также известна как Ransomware Evil или Sodinokibi, по информации СМИ, была нейтрализована в 2021 году после телефонного разговора президента России Владимира Путина со своим тогдашним американским коллегой Джо Байденом, попросившим пресечь деятельность российских хакеров-вымогателей. Тогда в Кремле объяснили, что такого рода взаимодействие между двумя странами «должно носить постоянный, профессиональный и неполитизированный характер».

Андрей Кучеров