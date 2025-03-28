Обвинение в хакерстве устояло в апелляции

В Санкт-Петербурге суд в апелляции оставил в силе приговор четверым хакерам из группировки REvil, которые в октябре минувшего года получили реальные сроки за неправомерный оборот платежей и распространение вредоносного софта. Сторона защиты, как и прежде, настаивает, что следствию так и не удалось установить конкретных пострадавших от преступлений, которые якобы совершили их доверители. Между тем в другом суде сейчас проходит процесс по остальным предполагаемым участникам хак-группы, которым добавили еще один уголовный состав.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Окружной военный суд, хакеров из группы REvil во время заседания.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Окружной военный суд, хакеров из группы REvil во время заседания.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

27 марта 1-й Западный окружной военный суд (ЗОВС) оставил без изменения решение суда первой инстанции в отношении четверых 28-летних петербуржцев, которых следствие причисляет к одной из самых известных в мире группировок киберпреступников REvil, также известной как Sodinokibi. 25 октября 2024 года Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд приговорил Артема Заеца и Алексея Малоземова к четырем с половиной и пяти годам соответственно в колонии общего режима, Руслана Хансвярова — к пяти годам, Даниила Пузыревского — к шести. Все четверо были признаны виновными в неправомерном обороте средств платежей (ст. 187 УК РФ), а двое последних — еще и в распространении вредоносных компьютерных программ (ст. 273 УК РФ).

Господин Заец, с учетом проведенного в СИЗО времени, в настоящее время уже находится на свободе.

Во время последнего слушания в ЗОВС фигуранты снова попросили суд полностью оправдать их либо смягчить приговор, который, по их мнению, является слишком суровым. Никто из предполагаемых членов REvil так и не признал свою связь с хак-группой.

Линия защиты осталась прежней: обвинение в незаконном обороте платежных средств базируется исключительно на наборе неких 16-значных чисел, изъятых с сервера в Петербурге, однако, почему следствие утверждает, что данные цифры являются номерами банковских карт граждан США, которыми подсудимые якобы дистанционно завладели, сделав их копии, адвокатам непонятно.

При этом, по словам адвоката Владислава Дреериса, следствие не смогло установить реальных владельцев карт и даже названия выпустивших их отделений иностранных банков, а все показания основываются на сведениях, полученных из неподтвержденных источников. «Очевидцев противоправных действий обвиняемых в уголовном деле нет, а информация, которую они сообщают, недостоверна»,— подчеркнул господин Дреерис.

При этом, как выяснилось во время процесса, обвинение по большей части строилось на показаниях свидетеля — Алексея Скоробогатова, которого правоохранители также связывают с REvil.

Защитница Малоземова, Юлия Канунникова, заявила, что господин Скоробогатов является «осведомителем ФСБ», поэтому, полагает она, такие доказательства должны считаться «недопустимыми», так ранее он сам находился в статусе подозреваемого.



Позиция прокуратуры, как и прежде, заключалась в том, что адвокаты интерпретируют доказательственную базу в нужном им ракурсе для создания «мнимой очевидности невиновности подсудимых». Сторона обвинения просила суд оставил вынесенное в первой инстанции решение в силе, что в конечном итоге и было сделано. Защитники фигурантов сообщили «Ъ-СПб», что собираются подавать кассационную жалобу, а если понадобится — дойти до Верховного суда РФ.

Так как обвинения изначально были предъявлены восьмерым, в отношении еще четверых — Андрея Бессонова, Михаила Головачука, Романа Муромского и Дмитрия Коротаева — в начале октября прошлого года было возбуждено новое уголовное дело по статье о неправомерном доступе к компьютерной информации (ст. 272 УК РФ). Сейчас процесс по ним проходит в Дзержинском районном суде Санкт-Петербурга.

Андрей Кучеров