ЦБ будет добиваться возвращения инфляции к цели в 2026 году

Банк России должен добиваться возвращения инфляции к цели в 2026 году при любом развитии ситуации в экономике. Это сказано в резюме обсуждения ключевой ставки ЦБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Текущее инфляционное давление снизилось, но оставалось высоким. Участники обсуждения согласились, что с начала года на цены влияли два основных фактора: внутренний спрос и укрепление рубля. Однако пока преждевременно говорить об устойчивом уменьшении перегрева экономики и о том, что скорость его снижения достаточна для возвращения инфляции к цели в 2026 году»,— сказано в документе.

В ЦБ отметили, что переоценка геополитических рисков участниками рынка существенно повлияла на ценовые денежно-кредитные условия. Ожидания рынка по будущей траектории ключевой ставки скорректировались вниз. В январе-феврале инфляция снизилась и составила 9,1% годовых после 12% в последнем квартале 2024 года.

21 марта Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых, но изменил «сигнал». Вопрос о повышении ставки рассмотрят, если динамика снижения инфляции не будет обеспечивать достижение ее целевого показателя — 4% в год.

Подробнее — в материале «ЦБ верен ставке».