МИД РФ: бомбардировки ядерных объектов Ирана приведут к необратимым последствиям

В МИД РФ назвали «неприемлемыми» угрозы внешних сил осуществить бомбардировки ядерно-энергетической инфраструктуры Ирана, заявив, что они приведут к «масштабным и необратимым радиологическим и гуманитарным последствиям» для региона и мира в целом. Об этом говорится в сообщении Департамента информации и печати МИД РФ по итогам переговоров замминистров иностранных дел России и Ирана Сергея Рябкова и Маджида Тахт-Раванчи. Как сообщили в МИД РФ, в ходе встречи коллеги подчеркнули недопустимость военно-силовых методов в этом вопросе и договорились продолжить поиск жизнеспособных, устойчивых переговорных решений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Рябков

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Сергей Рябков

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Подчеркнута незаконность и недопустимость использования противниками Ирана военно-силовых методов в контексте урегулирования и неприемлемость звучащих извне угроз осуществить бомбардировки ядерно-энергетической инфраструктуры ИРИ, которые неизбежно приведут к масштабным и необратимым радиологическим и гуманитарным последствиям для всего ближневосточного региона и мира в целом»,— говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД РФ.

В ведомстве указали, что стороны подтвердили настрой на поиск «жизнеспособных, устойчивых переговорных решений, позволяющих устранить западные предубеждения и недопонимания в отношении иранской ядерной программы при должном учете законного права Тегерана на мирное использование атомной энергии».

В 2018 году, во время первого президентского срока Дональда Трампа, США вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий, также известного как иранская ядерная сделка. Она была заключена между Ираном и шестью странами-посредниками (Россия, США, Китай, Великобритания, Франция и ФРГ) в 2015 году и предусматривала снятие с Тегерана санкций в обмен на ограничение им своей ядерной программы. В ответ Иран значительно нарастил свой технологический потенциал и запасы высокообогащенного урана.

Президент США Дональд Трамп в мартовском письме к верховному лидеру Ирана Али Хаменеи установил срок в два месяца для заключения новой ядерной сделки. Исламская Республика вскоре отправила ответное письмо с отказом от прямых переговоров. Американский президент пригрозил Ирану «невиданными бомбардировками» за отказ сотрудничать. Иран пообещал дать соответствующий ответ.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Иран заговорит ракетами».

Анастасия Домбицкая